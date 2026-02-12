ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα μετά από μια αύξηση που κατέγραψαν λόγω της σοβαρής κακοκαιρίας που έπληξε την αμέσως προηγούμενη.

Μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα μετά από μια αύξηση που κατέγραψαν λόγω της σοβαρής κακοκαιρίας που έπληξε την αμέσως προηγούμενη.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις υποχώρησαν κατά 5.000 στις 227.000 την εβδομάδα που έληξε στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, στις 223.000.

Ο μέσος όρος των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 7.000 από την προηγούμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στις 219.500, ο υψηλότερος από τον Νοέμβριο.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, αυξήθηκαν σε 1,86 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις τείνουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις την εποχή των αργιών και όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις και τα σχολεία επανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητά τους την περασμένη εβδομάδα μετά τη μεγάλη χειμερινή καταιγίδα που σάρωσε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.