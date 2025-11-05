Wall Street: «Ξεφούσκωσαν» οι ανησυχίες για AI με αιχμή του δόρατος την απασχόληση

Ο Dow Jones κέρδισε 0,48% στις 47.311 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 6.796 μονάδες και ο Νasdaq σκαρφάλωσε 0,65% στις 23.499 μονάδες.

Eπέστρεψε στα κέρδη η Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι μετοχές τσιπ και άλλοι AI - related τίτλοι ανέκαμψαν από τις ανησυχίες για «φούσκα» στην αγορά λόγω των υπερβολικών αποτιμήσεων σε συνδυασμό με την ισχυρή εικόνα από την εργασίας και την σκεπτικότητα που διακατέχει το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τους δασμούς Τραμπ, που δημιούργησαν ελπίδες στους επενδυτές ότι ορισμένοι ίσως να αρθούν.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,48% στις 47.311 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 6.796 μονάδες και ο Νasdaq σκαρφάλωσε 0,65% στις 23.499 μονάδες. Μεταξύ των άλλων κερδισμένων, η AMD σημείωσε ράλι 2,3%, συμπαρασύροντας ανοδικά και άλλες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, αν και οι traders αρχικά ανησυχούσαν για τις προοπτικές των περιθωρίων κερδών της.

Μαζί με την AMD, επιχειρήσεις όπως η Broadcom και η Micron Technology σημείωσαν άνοδο 2% και 8.93%, διαγράφοντας τις χθεσινές απώλειες. Οι κορυφαίοι παίκτες τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Oracle, είχαν μεικτά πρόσημα (-1,76% και +0,86%). Παρέμεινε η πτώση σε άλλους τίτλους όπως η Palantir με -1,49% ενώ η Super Micro Devices υποχώρησε 11,33% λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων του α' τριμήνου και η Arista Networks, υποχώρησε 8,55% μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματά της.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτό το είδος συζήτησης για το πόσο αποτελεσματικές είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις», επεσήμανε ο Φιλ Μπλανκάτο, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Osaic. «Δεν ξέρω αν θα γνωρίζουμε την επίδραση των δασμών, την επίλυσή της και τις συνέπειες στις τιμές μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, οπότε αυτό προσθέτει στην υπάρχουσα απογοήτευση» συμπλήρωσε.

«Το εύρος της αγοράς απλώς δεν είναι εκεί. Έχετε νικητές και ηττημένους στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, και σίγουρα με τις τεντωμένες αποτιμήσεις, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί σχετικά με το πού κάνετε τα στοιχήματά σας στο μέλλον. Το AI trade εξαντλείται» πρόσθεσε. Ωστόσο, οι μετοχές των Ford και GM, δύο τίτλων - «οιωνών» για τον κίνδυνο δασμών, σκαρφάλωσαν 2,5% και 2,84% αντιστοίχως, ενώ η Caterpillar, κατασκευάστρια εξοπλισμού κατασκευών και εξόρυξης αναρριχήθηκε 3,94%.

Οι επενδυτές έλαβαν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για την οικονομία την Τετάρτη, με καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία μισθοδοσίας και μια ισχυρή ένδειξη για τις υπηρεσίες. Ωστόσο, τα θετικά στοιχεία έδωσαν ώθηση στις αποδόσεις των ομολόγων, με ορισμένους επενδυτές να απογοητεύονται, καθώς οι προσδοκίες για μια τρίτη μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο χάνουν έδαφος.

Ειδικότερα, ελαφρώς ισχυρότερη από το αναμενόμενο ήταν η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, δίνοντας κάποια ελπίδα ότι η αγορά εργασίας δεν κινδυνεύει να «βυθιστεί». Συγκεκριμένα, οι εταιρείες πρόσθεσαν 42.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από την μείωση 29.000 που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 22.000.

Μια αναθεώρηση για τον Σεπτέμβριο έδειξε πως χάθηκαν 3.000 λιγότερες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε η ADP την Τετάρτη. Παρά την μικρή άνοδο των θέσεων εργασίας, οι μισθοί συνέχισαν να αυξάνονται. Οι αμοιβές για όσους παρέμειναν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση, όπως και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εργαζόμενοι που άλλαξαν θέσεις εργασίας σημείωσαν αύξηση 6,7%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με ένα μήνα πριν.

«Τα στοιχεία ADP σήμερα υποδηλώνουν ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια ισχυρή αγορά εργασίας και νομίζω ότι μερικές φορές ξεχνάμε ότι η δυναμική απασχόληση υποδηλώνει ότι δεν βρισκόμαστε σε ύφεση και σίγουρα δεν οδεύουμε προς μια τέτοια. Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο σήμα για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ, όμως παρόλο που δεν υπάρχει ένας σημαντικός καταλύτης ανόδου, δεν υπάρχουν κίνδυνοι για μια σημαντική διόρθωση» τόνισε ο αναλυτής της Osaic.

Παράλληλα, η αγορά προετοιμάζεται για αλλαγές με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόχραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να αντηχήσει στην καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, καθώς οι χρηματοδότες ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ελκυστικότητα της πόλης.

Το θέμα είναι πώς θα συνεργαστούν με το νέο δήμαρχο οι εξέχουσες μορφές της χρηματοοικονομικής αγοράς της Νέας Υόρκης, που θεωρούσαν αδιανόητη μια δημαρχία Μαμντάνι δαπανώντας εκατ. δολ. για να ενισχύσουν άλλους υποψηφίους. Ο Μαμντάνι έχει υποσχεθεί πρόσθετο φόρο 2% στους εκατομμυριούχους και αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσει δωρεάν ΜΜΜ, επέκταση της παιδικής μέριμνας και παντοπωλεία, πράγματα που δεν ακούγονται καθόλου ευχάριστα στη Wall Street...