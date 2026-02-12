Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΜΕΒΓΑΛ: Ενημέρωση σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΜΕΒΓΑΛ: Ενημέρωση σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΜΕΒΓΑΛ με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΜΕΒΓΑΛ με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται, η ΜΕΒΓΑΛ «επιθυμεί να διευκρινίσει πως ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στα κάτω άκρα, η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται πλήρης αποκατάσταση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και τους οικείους του και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ίδιο, λαμβάνει την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα για την ανάρρωσή του».

Η ΜΕΒΓΑΛ στην ίδια ανακοίνωση «ευχαριστεί θερμά το ΕΚΑΒ για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκριση, που διασφάλισε την έγκαιρη μεταφορά και φροντίδα του εργαζομένου»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Αλμυρό» το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης: Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

Χρέη στην εφορία: Η λίστα με τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Το τέλος των «φθηνών δεμάτων» από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

tags:
ΜΕΒΓΑΛ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider