Κεφαλογιάννης: Στόχος της «Ενεργής Μάχης» η μετάβαση από την απλή αντίδραση στην ενεργητική πρόληψη

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση από την απλή αντίδραση στην ενεργητική πρόληψη.

Ο Υπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται ένας επιστημονικά τεκμηριωμένος μηχανισμός για τη λήψη αποφάσεων, ενσωματώνοντας σύγχρονα εργαλεία, όπως η προδιαγεγραμμένη καύση και η επιχειρησιακή μετεωρολογία, μέσα από μια ενιαία αλυσίδα διοίκησης, κοινής αντίληψης και συντονισμού που βασίζεται σε κανόνες και όχι σε πρόσωπα ή συγκυρίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η θεσμική οργάνωση από μόνη της δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από υψηλής ποιότητας πληροφορία και από σταθερή επιστημονική τεκμηρίωση στη λήψη αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, παρουσίασε τη σημασία της ενίσχυσης της επιχειρησιακής μετεωρολογίας, της εκτίμησης κινδύνων και της αξιοποίησης σύγχρονων βάσεων δεδομένων, ως οργανικών εργαλείων του μηχανισμού.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική συγκρότηση και στον θεσμικά οργανωμένο εθελοντισμό, επισημαίνοντας πως το συνεκτικό νήμα του νομοσχεδίου είναι η μετάβαση από τον κατακερματισμό στη διαλειτουργικότητα, από τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία και από την αντίδραση στη διαρκή ετοιμότητα, που θα ενώσει τις επιμέρους διατάξεις, με στόχο έναν μηχανισμό που θα λειτουργεί με κοινή γλώσσα και απόλυτη πειθαρχία την ώρα της κρίσης, με στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας και των επικαλύψεων τη στιγμή που κάθε λεπτό είναι καθοριστικό.