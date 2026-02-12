«Αλμυρό» το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης: Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης κινούνται νοικοκυριά κι επιχειρήσεις εστίασης. Πόσο κοστίζουν τα κρέατα και τι ψωνίζουν οι καταναλωτές.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν εφέτος τα ελληνικά νοικοκυριά που θα θελήσουν να τιμήσουν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, καθώς το παραδοσιακό τσίκνισμα θα αποδειχθεί ακριβό, στη σκιά των μεγάλων αυξήσεων που καταγράφονται στα κρέατα.

Είτε αποφασίσουν να τσικνίσουν στο σπίτι, είτε επιλέξουν κάποια ταβέρνα ή κάποιο ψητοπωλείο, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσιμπημένες τιμές στα κρέατα, με το μοσχαρίσιο κρέας να είναι ο πρωταθλητής των αυξήσεων, μετρώντας αύξηση 26,9% μόνο το 2025.

Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

«Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στη Βαρβάκειο είναι αυξημένη κατά 1 με 1,5 ευρώ σε σχέση με πέρυσι», δηλώνει, μιλώντας στο insider.gr ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Βαρβακείου Ανδρέας Νιώτης.

Όπως διαβεβαιώνει, οι τιμές στη Βαρβάκειο διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι τιμές στα παραδοσιακά κρεοπωλεία μπορεί να είναι πιο «τσιμπημένες».

Ενδεικτικά αναφέρει ότι στη Βαρβάκειο το μοσχαρίσιο κρέας πωλείται εφέτος προς 10-12 ευρώ το κιλό με κόκκαλο και προς 12-14 ευρώ το κιλό χωρίς κόκκαλο. Από 8 έως 10,90 το κιλό διατίθεται το αρνί και το κατσίκι και προς 4-6 ευρώ το κιλό το χοιρινό κρέας. Τα λουκάνικα (χοιρινά/μοσχαρίσια) πωλούνται προς 5-7 ευρώ το κιλό.

Στα παραδοσιακά δε κρεοπωλεία, το πιο ακριβό κρέας, είναι τα παϊδάκια. Η τιμή τους ξεπερνά ακόμη και τα 21 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας σημαντική αύξηση από τα 18 ευρώ πέρυσι.

Οι προσδοκίες της εστίασης

Σε καταστήματα που… σφύζουν από κόσμο, θυμίζοντας ένδοξες εποχές του παρελθόντος, ποντάρει για σήμερα ο κλάδος της εστίασης, προκειμένου να «ξορκίσει» τις προκλήσεις που γεννά η τρέχουσα συγκυρία υπό το ασφυκτικό βάρος της οικονομικής ανασφάλειας που διέπει τα ελληνικά νοικοκυριά. Η εστίαση έχει άλλωστε την τιμητική της κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με τον κόσμο να συρρέει μαζικά σε ψητοπωλεία και ταβέρνες για το παραδοσιακό «τσίκνισμα».

Παράγοντες της αγοράς έχουν μεγάλες προσδοκίες από τη σημερινή μέρα, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να περιμένουν με λαχτάρα να γεμίσουν τα τραπέζια των καταστημάτων τους. Τα μηνύματα από τις κρατήσεις είναι αρκετά αισιόδοξα, με τον κλάδο να περιμένει μια σημαντική «ανάσα» στα ταμεία.

Παράλληλα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εστίασης έχουν αποφασίσει να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν σε λογικά επίπεδα τις τιμές στους καταλόγους τους, παρά το γεγονός πως τα αυξημένα κόστη συνεχίζουν να γονατίζουν τον κλάδο.

Ωστόσο, ακόμη κι αν ο κλάδος έχει μεγάλες προσδοκίες από τη σημερινή μέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι διέρχεται… μέρες δόξας. Παρά την αναμενόμενη τόνωση της κίνησης τις επόμενες ώρες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν, με την ανησυχία των επιχειρηματιών να είναι διάχυτη.

Οι τιμές των πρώτων υλών εξακολουθούν να κινούνται στα ύψη, ενώ την ίδια ώρα το ζήτημα της ενέργειας συνεχίζει να απασχολεί τους καταστηματάρχες.