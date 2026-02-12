Τι απαντά η Κομισιόν για την έφοδο της βελγικής αστυνομίας

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο ο Γιοχάνες Χαν ήταν Επίτροπος προϋπολογισμού.

«Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βελγικό Κράτος το 2024» τονίζει η Κομισιόν μετά την έφοδο της βελγικής αστυνομίας σε γραφεία στις Βρυξέλλες με αφορμή υπόθεση ακινήτων.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για διαφάνεια και λογοδοσία και θα συνεργαστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το θέμα αυτό, παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια που απαιτείται για να διασφαλιστεί μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα επί του θέματος» υπογραμμίζει η Κομισιόν.

«Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με νόμιμο τρόπο. Δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω, δεδομένου του εν εξελίξει χαρακτήρα της έρευνας» καταλήγει.

Την έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατ. ευρώ το 2024. Τότε, η Κομισιόν δήλωνε ότι η πώληση έγινε κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.