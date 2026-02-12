Μέτσολα για ανταγωνιστικότητα: Η Ευρώπη έχει ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας

Η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα είπε ότι υπάρχει «ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας» να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά.

Μιλώντας στην άτυπη σύνοδο ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Alden Biesen του Βελγίου, με κεντρικό θέμα την ανταγωνιστικότητα, η Πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα είπε ότι υπάρχει «ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας» να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά.

«Όπως η πανδημία επηρέασε καθοριστικά την ανταπόκριση μας στον τομέα της υγείας, έτσι και ο πόλεμος στην Ουκρανία διαμόρφωσε την αντίδρασή μας στον τομέα της άμυνας - τώρα είναι η ώρα να πράξουμε το ίδιο για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα».

Στην ομιλία της προς τους ηγέτες, η Πρόεδρος, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέδειξε τέσσερα βασικά σημεία:

1. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς

«Ο κατακερματισμός μάς καθιστά ευάλωτους σε πιέσεις τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Με τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να δράσουμε - τώρα», είπε η κ. Μέτσολα και προσέθεσε: «Αν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί, ας το κάνουμε. Αν όχι, όσοι μπορούν και όσοι το επιθυμούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός πραγματισμός που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε μπροστά».

2. Η περαιτέρω επιτάχυνση της απλούστευσης

Η Πρόεδρος Μέτσολα, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται ήδη πάνω σε όλες τις προτάσεις για το πακέτο Omnibus που έχουν κατατεθεί. «Εναπόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να επιδείξουν αντίστοιχη φιλοδοξία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εθνικών κανόνων που περιορίζουν την ανάπτυξη», όπως είπε.

3. Η ενίσχυση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, με έμφαση στην ενέργεια

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη ροή κεφαλαίων προς τομείς υψηλής δυναμικής, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ευρώπη δεν στερείται αποταμιεύσεων. Στερείται των κατάλληλων μηχανισμών για να τις μετατρέψει σε παραγωγικές επενδύσεις».

Η κ. Μέτσολα τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη επενδύσεων σε δίκτυα και η παραγωγική ικανότητα, ώστε «να διαμορφώσουμε μια ουσιαστική Ενεργειακή Ένωση - ικανή να διασφαλίζει αξιόπιστο εφοδιασμό για τη βιομηχανία μας και προσιτές τιμές για τους πολίτες μας. Καθώς μπαίνουμε στην Εποχή του Ηλεκτρισμού, οι επενδύσεις στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας είναι καθοριστικές. Η ενέργεια είναι το χρυσάφι του σήμερα και ο παγκόσμιος αγώνας για αυτήν είναι αντίστοιχος».

4. Η υιοθέτηση μιας φιλόδοξης ατζέντας ελεύθερου εμπορίου με εταίρους και συμμάχους παγκοσμίως

«Η εμπορική συμφωνία με την Ινδία έστειλε ακριβώς το σωστό μήνυμα, με τον σωστό τόνο, και ήταν η σωστή συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι η στρατηγική αυτονομία δεν αφορά την απομόνωση - αφορά την επιρροή», είπε η Πρόεδρος Μέτσολα και συμπλήρωσε: «Όπου είναι εφικτό, πρέπει να επιλέγουμε ευρωπαϊκά προϊόντα. Όπου όμως αυτό δεν είναι εφικτό, δεν μπορούμε να θέτουμε σε κίνδυνο τις βιομηχανίες μας που εξαρτώνται από εξωτερικούς πόρους, υπό την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Η εξωστρέφεια πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μας μοντέλου».

«Σε αυτό το πνεύμα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις αγροτικές διασφαλίσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Τώρα ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Η ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή θα πραγματοποιηθεί στις 24 του μήνα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα αυτή η συμφωνία, όπως αναγνωρίζουμε και την ανάγκη να βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση και σεβασμό. Ανοιχτοί, αλλά ποτέ αφελείς», κατέληξε η κ. Μέτσολα.