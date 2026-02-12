Η Sparkle επενδύει στη Μεσόγειο: Το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο GreenMed

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το σύστημα θα κατασκευαστεί από την Alcatel SubmarineNetworks (ASN), μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Την κατασκευή του GreenMed, ενός υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος νέας γενιάς, που θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές δικτύου, μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτερη σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε η ιταλική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Sparkle.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το σύστημα θα κατασκευαστεί από την Alcatel SubmarineNetworks (ASN), μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων, ενώ την εγκατάστασή του θα αναλάβει η Elettra, μια εταιρεία εξειδικευμένη στη θαλάσσια έρευνα, εγκατάσταση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Το GreenMed East θα διασχίσει την Αδριατική Θάλασσα, συνδέοντας τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με το ψηφιακό κέντρο του Μιλάνου μέσω οπτικών ινών. Η διαδρομή θα περάσει από τα στρατηγικά σημεία της Κρήτης και της Σικελίας και θα συνδέσει τις βαλκανικές χώρες, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες που προέρχεται από το cloudcomputing, τη διανομή περιεχομένου, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις νέες εφαρμογές AI. Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στο δίκτυο τηςSparkle, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες διεθνείς υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εταιρίες cloud, καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Το GreenMed στηρίζεται στην εμπειρία της Sparkle από το BlueMed, το κύριο έργο της εταιρείας στο Τυρρηνικό Πέλαγος, και στο μοντέλο ανοικτής αρχιτεκτονικής που έχει υιοθετήσει. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε εταιρεία που θα χρησιμοποιεί το καλώδιο μπορεί να επιλέξει τον δικό της εξοπλισμό και προμηθευτή, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η σύμβαση μεταξύ Sparkle, ASN και Elettra υπογράφηκε στο συνέδριο Capacity MiddleEast 2026 στο Ντουμπάι και θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Τα πρώτα τμήματα του συστήματος αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι τα τέλη του 2028. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ASNθα αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποθαλάσσιας υποδομής και του εξοπλισμού, ενώ η Elettra θα εκτελέσει τις θαλάσσιες εργασίες -όπως την έρευνα της διαδρομής και την τοποθέτηση του καλωδίου.

«ΤοGreenMedείναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική τηςSparkleγια να καταστήσει τη Μεσόγειο έναν βασικό ψηφιακό κόμβο και να ενισχύσει τον ρόλο της Ιταλίας ως διεθνούς κέντρο συνδεσιμότητας», δήλωσε ο Enrico Maria Bagnasco, διευθύνων σύμβουλος της Sparkle. «Με το GreenMed στην Αδριατική και το BlueMed στο Τυρρηνικό πέλαγος, η Sparkle προσφέρει δύο καινοτόμες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής για μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία».

«Η ASN είναι υπερήφανη που συμμετέχει στο GreenMed με την τεχνογνωσία και τις προηγμένες τεχνολογίες της στα υποθαλάσσια συστήματα», πρόσθεσε ο Alain Biston, διευθύνων σύμβουλος τηςASN. «Αυτό το έργο θα χρησιμοποιήσει την πιο σύγχρονη τεχνολογία και θα δημιουργήσει μια υποδομή έτοιμη για το μέλλον, ικανή να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές».

«Είναι τιμή για τη νElettra που της ανατέθηκαν οι θαλάσσιες εργασίες για το GreenMed», σχολίασε ο Didier Dillard, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Elettra. «Οι ομάδες μας θα ολοκληρώσουν την έρευνα και την εγκατάσταση με έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας σε έργα στη Μεσόγειο».