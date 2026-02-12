Ειδήσεις | Διεθνή

Έρευνα Wolt: Πώς εκφράζουν οι άνθρωποι την αγάπη τους σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 707.000 παραγγελίες δώρων, συνολικής αξίας 22,5 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως.

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Wolt παρουσιάζει μια σύγχρονη εικόνα του πώς οι άνθρωποι εκφράζουν σήμερα την αγάπη και το ενδιαφέρον τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις καθημερινές τους συνήθειες.

Από ρομαντικές χειρονομίες και φιλικές εκπλήξεις, μέχρι comfort food και προϊόντα για κατοικίδια, τα στοιχεία της Wolt δείχνουν ότι η αγάπη εκφράζεται κυρίως μέσα από απλές, καθημερινές χειρονομίες.

