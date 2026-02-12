FT: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ που έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όσο ο Γιοχάνες Χαν ήταν Επίτροπος προϋπολογισμού.

Έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, οι έρευνες διεξήχθησαν την Πέμπτη το πρωί σε διαφορετικά σημεία των γραφείων της Κομισιόν στις Βρυξέλλες συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμών.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, αναφέρουν οι πηγές, η οποία έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όσο ο Γιοχάνες Χαν ήταν Επίτροπος προϋπολογισμού.

Την έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Τότε, η Επιτροπή δήλωνε ότι η πώληση έγινε κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η εκπρόσωπος, Τίν Χολεβότ. «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» πρόσθεσε.