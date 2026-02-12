Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ το έργο για το Ρέμα Σαπφούς ύψους 19,72 εκατ. ευρώ

Η δημοπράτηση, εκτιμώμενης αξίας 19,72 εκατ. ευρώ (24,45 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α.) και αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτή διαδικασία.

Συνάντηση με αφορμή την δημοπράτηση έργου στο πλαίσιο της ευρύτερης διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς, είχαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Η δημοπράτηση, εκτιμώμενης αξίας 19,72 εκατ. ευρώ (24,45 εκατ. ευρώ με Φ.Π.Α.) και αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές παρεμβάσεις διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς, προϋπολογισμού 27.057.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση δικτύων, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, με στόχο των έργων την επαναφορά της παροχευτικότητας του ρέματος και την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών, από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: « Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια καμπή στην πορεία ολοκλήρωσης ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου που αφορά όχι μόνο τους Δήμους της Βόρειας Αθήνας αλλά συνολικά την Αττική. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου, και με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών μας και των φορέων, προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην έμπρακτη εφαρμογή των δεσμεύσεών προς τους συμπολίτες μας. Στην υλοποίηση δεκάδων παρεμβάσεων που ενισχύουν κρίσιμες υποδομές απέναντι στην κλιματική κρίση και βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Η συγκεκριμένη δημοπράτηση αποτελεί επίσης, ένα ακόμα δείγμα γραφής για το πως και το που κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί πόροι που εξασφαλίσαμε. Μια ακόμα απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μετουσιώνεται σε πράξη η βούλησή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε να φτάσει στην κοινωνία και στην οικονομία. Τηρώντας χρονοδιαγράμματα, επιταχύνοντας διαφανείς διαδικασίες, δίπλα στην Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, θωρακίζουμε την Αττική και τη χώρα, δημιουργούμε την Ελλάδα που αξίζει σε μας και στα παιδιά μας».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε: «Μετά από δεκαετίες παλινωδιών, καθυστερήσεων και άκαρπων εξαγγελιών, ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών μπαίνει πλέον οριστικά και αμετάκλητα στον δρόμο της υλοποίησής του. Η σημερινή δημοπράτηση του ρέματος Σαπφούς, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σηματοδοτεί το τέλος μιας εκκρεμότητας που ταλαιπώρησε την τοπική κοινωνία για χρόνια. Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και στενής συνεργασίας τα τελευταία δύο χρόνια με τον Δήμο Αμαρουσίου και την Κυβέρνηση. Και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, για τη συμβολή του στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και τον καλό μου φίλο και αεικίνητο Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου για τη διαρκή και σχεδόν καθημερινή συνεργασία μας τους τελευταίους μήνες, καθώς και για τη συντονισμένη τήρηση όλων των χρονοδιαγραμμάτων, που συνόδευσαν την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που ακολουθούσαν το έργο.

Για εμάς, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι απλώς τεχνικές παρεμβάσεις. Αποτελούν έργα πρόληψης, προστασίας και ευθύνης απέναντι στις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Έργα θωράκισης του μέλλοντος των παιδιών μας. Εντάσσονται σε ένα ολιστικό σχέδιο θωράκισης της Αττικής, με αυτή την Α’ φάση των 54 αντιπλημμυρικών έργων σε τροχιά υλοποίησης έως το τέλος του 2028 - παρεμβάσεις που για χρόνια παρέμεναν στάσιμες και σήμερα έχουν ήδη δρομολογηθεί με ταχύτητα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Προχωρούμε απερίσπαστοι, με σχέδιο, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και κλείνουμε οριστικά εκκρεμότητες δεκαετιών – με έργα που παραδίδονται, και όχι με υποσχέσεις που απλά επαναλαμβάνονται. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών, σε καθεμία από τις 66 γειτονιές της Αττικής μας, είναι αδιαπραγμάτευτο στοίχημα και δεν μπορεί να περιμένει».

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: «Η δημοπράτηση του έργου συνιστά μια εμβληματική εξέλιξη για το Μαρούσι, ένα έργο μεγάλης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας, αντάξιο του ρόλου της πόλης ως Μητροπολιτικού Δήμου, με ουσιαστικό αποτύπωμα όχι μόνο για τους κατοίκους της αλλά και για το σύνολο του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Παράλληλα, δικαιώνει μια διαχρονική προσπάθεια του Δήμου μας, ο οποίος διεκδικεί την υλοποίησή του τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία των περιουσιών τους, καθώς αφορά περιοχές με χρόνια ζητήματα, όπως η Νέα Λέσβος, τα Καρπάθικα, τα Ηπειρώτικα, η Δωδώνη, το Νέο Μαρούσι, ο Σωρός, οι Εργατικές Κατοικίες, και ο Άγιος Θωμάς, ενισχύοντας συνολικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τη συμβολή του στην προώθηση και χρηματοδότηση του έργου, καθώς και να επισημάνω τη σημασία των ενεργειών του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που προχώρησαν τις απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, ώστε το έργο να φτάσει στο στάδιο της δημοπράτησης. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύεται καθοριστική για την ανάπτυξη και ασφάλεια της πόλης μας. Με αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη ξεκλειδώνουν ακόμη και συνοδά έργα που αφορούν τη διαχείριση των ομβρίων, όπως τα έργα στις οδού Κονίτσης και Παραδείσου, τα οποία θα συμβάλουν στην οριστική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων».