Χρέη στην εφορία: Η λίστα με τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Ανεβάζει στροφές η ΑΑΔΕ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε πλειστηριασμό σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια με τιμή εκκίνησης έως 3,5 εκατ. ευρώ. Με κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων κινδυνεύουν πάνω από 2,3 εκατ. οφειλέτες.

«Φωτιά» παίρνει το ηλεκτρονικό σφυρί για τους οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ σφίγγει τον κλοιό σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο, δίνοντας προτεραιότητα στους «μεγάλους» και επιστρατεύοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων έως και πλειστηριασμούς αφού νωρίτερα έχει υπενθυμίσει με αλλεπάλληλες οχλήσεις τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών.

Από τα τέλη Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου 2026 έχει δρομολογηθεί νέο κύμα πλειστηριασμών με πάνω από 40 ακίνητα να οδηγούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η λίστα περιλαμβάνει από διαμερίσματα σε ακριβές περιοχές της Αττικής έως αγροτεμάχια με βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια και οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 112,5 δισ. ευρώ, με περισσότερους από 2,3 εκατ. φορολογούμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Ο στόχος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει υψηλός για το 2026, με τον πήχη να τοποθετείται πάνω από τα 6 δισ. ευρώ.

Η λίστα

Στη λίστα των προγραμματισμένων πλειστηριασμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

- Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.

- Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.

- Οριζόντια ιδιοκτησία, οικοδομή 374,20 τ.μ. σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. στην Κηφισιά- Καστρί με ποσοστό συνιδιοκτησίας 433/1000 εξ αδιαιρέτου με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.

- Εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 241,50 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων με τιμή πρώτης προσφοράς 488.000 ευρώ.

- Οικόπεδο με οικοδομή, συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στο Ροδοβάνι Χανίων με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ.

- Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.

- Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 209,30 τ.μ. με οικοδομή στην Καλογρέζα με τιμή πρώτης προσφοράς 370.500 ευρώ

- Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.

- Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.

- Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.

- Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

- Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι με τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

- Διαμέρισμα 114 τ.μ. δευτέρου ορόφου στην Αγία Παρασκευή με τιμή εκκίνησης 247.000 ευρώ.

Οι πλειστηριασμοί αποτελούν το έσχατο μέτρο στη «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ. Προηγείται η επιβολή κατασχέσεων, κυρίως εις χείρας τρίτων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Για οφειλές μεγάλου ύψους, η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.