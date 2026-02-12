Καρπενήσι: Εκεί που το μεγαλείο της φύσης συναντά τη ζεστή φιλοξενία

Ατελείωτες και συνήθως χιονισμένες βουνοκορφές, ορμητικά ποτάμια, απόκρημνα φαράγγια, ιστορικά μοναστήρια και παραδοσιακά χωριά σαν ζωγραφιά, φωλιασμένα μέσα στην πληθωρική φύση.

Το Καρπενήσι, στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας (περίπου 3,5 ώρες μακριά από την Αθήνα και 4 ώρες από τη Θεσσαλονίκη), είναι ένας τόπος με μοναδική φύση και πλούσια ιστορία. Χτισμένο στις νότιες πλαγιές του Βελουχίου, φημίζεται για το χιονοδρομικό του κέντρο και αποτελεί παράδεισο για δραστηριότητες: rafting, κανό-καγιάκ, ιππασία, διαδρομές off road με 4Χ4, πεζοπορίες σε μονοπάτια και φαράγγια προσφέρουν έντονες συγκινήσεις στους λάτρεις της περιπέτειας.