Wall Street: Δεν άντεξαν τις πιέσεις του ΑΙ οι δείκτες

Απώλειες σημείωσαν οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, υποκύπτοντας στις πιέσεις που δέχτηκαν εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών. Παράλληλα αυξάνονται και οι αμφιβολίες για το εάν θα υπάρξει μία ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από το τέλος του έτους.

Ο S&P 500 υποχώρησε 1,17%, στις 6.771 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 2,04%, κλείνοντας στις 23.348 μονάδες. Ο Dow Jones απώλεσε 251 μονάδες ή 0,53%, στις 47.085 μονάδες.

Να προετοιμαστούν για πτώση των μετοχών άνω του 10% τους επόμενους 12 έως 24 μήνες καλούν τους επενδυτές οι CEOs των μεγάλων επενδυτικών εταιρειών της Wall Street, τονίζοντας ωστόσο ότι μία τέτοια διόρθωση μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη. Τα εταιρικά κέρδη είναι ισχυρά, αλλά «αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι οι αποτιμήσεις», δήλωσε ο Μάικ Γκίτλιν, πρόεδρος και CEO της Capital Group. Τις απόψεις του επανέλαβαν ο CEO της Morgan Stanley, Τεντ Πικ και ο Ντείβιντ Σόλομον, CEO, της Goldman Sachs Group, οι οποίοι βλέπουν επίσης την πιθανότητα σημαντικών πωλήσεων την επόμενη περίοδο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι υποχωρήσεις είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό των κύκλων της αγοράς,

Η μετοχή της Palantir έκανε βουτιά 8%, (είχε ξεπεράσει και το -10%) παρά το γεγονός πως η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς.

Η Palantir, η οποία σημειώνει άνοδο 173% φέτος, διαπραγματεύεται με πάνω από 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη, επομένως οι επενδυτές αναμένουν ότι η εταιρεία, αλλά και άλλες μετοχές AI, θα συνεχίσουν να αυξάνουν σημαντικά τις προβλέψεις τους για τα κέρδη και τα έσοδα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της αγοράς μετοχών. «Τα αποτελέσματά τους ήταν καλά, αλλά οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας της εταιρείας για ολόκληρο το 2026», έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Η Oracle η οποία διαπραγματεύεται 35 φορές τα μελλοντικά κέρδη, έχασε 4%, ψαλιδίζοντας τη φετινή της άνοδο που προσεγγίζει το 50%. Η κατασκευάστρια τσιπ AMD, η οποία έχει δει τη μετοχή της να υπερδιπλασιάζεται φέτος, έχασε σχεδόν 4%. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές του ΑΙ, όπως η Nvidia και η Amazon.

Η μετοχή της Uber έχασε 5% αφού τα ισχυρά κέρδη δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Μπορεί η εταιρεία να ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 13,47 δισ. δολ. έναντι 13,26 δισ. δολ. που ανάμενε η αγορά σύμφωνα με το Bloomberg, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν ύψους 1,20 δολαρίων έναντι 0,70 δολαρίων, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται σε 2,3 δισ. δολ. έναντι 2,27 δισ. δολ., αυξημένα κατά 33%, ωστόσο όσο αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η Uber δήλωσε ότι προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA από 2,41 δισ. δολ. έως 2,51 δισ. δολ. έναντι 2,49 δισ. δολ που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς, μία αδύναμη απόδοση σχετικά με ότι ανέμεναν οι επενδυτές.