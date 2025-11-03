Ευρωαγορές: Με θετικό βήμα ξεκινά ο Νοέμβριος

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη συνεδρίαση του νέου μήνα, μετά από μία εβδομάδα μεγάλης κινητικότητας τόσο όσο αφορά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με την πολιτική των επιτοκίων, όσο και τα αποτελέσματα σημαντικών εταιρειών της Γηραιάς Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται με άνοδο 0,30% στις 573,60 μονάδες, με τις μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας να ενισχύονται 2%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 0,46% στις 5.687 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,70% στις 24.118 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,13% στις 8.132 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,19% στις 9.735 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,71% στις 43.483 μονάδες, ενώ στην Ισπανίας ο IBEX 35 ενισχύεται 0,47% στις 16.0195 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Ryanair υποχωρεί ήπια, μετά την ανακοίνωση πως κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων 1,72 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, και 2,54 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, αύξηση 42%, η οποία ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 13%, λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία προβλέπει αύξηση άνω του 3% για το οικονομικό έτος 2026, σε 207 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 206 εκατομμυρίων, ενώ στοχεύει να φτάσει τα 215 εκατομμύρια επιβάτες έως το οικονομικό έτος 2027.

Επίσης, η Renault σημειώνει άνοδο 3,8%, αφού ο επικεφαλής ανάπτυξης της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Φαμπρίς Καμπολίβ, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να συνεργαστεί με περισσότερους παγκόσμιους κατασκευαστές για την κατασκευή και πώληση οχημάτων, μετά από την συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Geely.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που σημειώνουν κέρδη τη Δευτέρα είναι η Mercedes-Benz, η οποία κερδίζει 3,2%, και η Volkswagen, η οποία πρόσθεσε 2,8%, καθώς η Porsche σημειώνει άνοδο 2,2%.

Η μετοχή της BP σημειώνει άνοδο 1,5%, αφού η πολυεθνική πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει ορισμένα αμερικανικά χερσαία περιουσιακά στοιχεία στις περιοχές άντλησης Permian και Eagle Ford στην Sixth Streett για 1,5 δισ. δολ.

Την Πέμπτη αναμένεται η τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας, με τους οικονομολόγους να διχάζονται ως προς το αν η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει ή θα μειώσει τα επιτόκια. Η Bundesbank της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επίσης την τελευταία της έκθεση για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Σε θετικό έδαφος η Ασία

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού τη Δευτέρα, μετά την άνοδο και των τριών βασικών δεικτών των ΗΠΑ την Παρασκευή στη Wall Street.

Οι επενδυτές στην Ασία αξιολογούν τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα, μετά τη δημοσίευση του δείκτη υπευθύνων αγορών από την RatingDog για τον Οκτώβριο, όπου επιβραδύνθηκε στις 50,6 μονάδες, κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για τις 50,9 μονάδες και κάτω από τις 51,2 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Τα επίσημα στοιχεία του PMI που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα τον Οκτώβριο συρρικνώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, φτάνοντας τις 49,0 μονάδες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε 0,87% και έκλεισε στις 26.132 μονάδες, διακόπτοντας ένα τριήμερο σερί απωλειών, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αντέστρεψε τις απώλειές του και σημείωσε άνοδο 0,27%, κλείνοντας την ημέρα στις 4.653,4 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 2,78% κλείνοντας στο νέο υψηλό των 4.221,87 μονάδων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 1,57% κλείνοντας στις 914,55 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,15%, ολοκληρώνοντας στις 8.894,8 μονάδες.

Οι αγορές της Ιαπωνίας ήταν κλειστές λόγω αργίας.