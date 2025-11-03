Ryanair: Αυξημένα κέρδη το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζει τον στόχο επιβατών

Ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Ryanair με σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Ryanair με σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων 1,72 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, και 2,54 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, αύξηση 42%, η οποία ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν 13%, λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Ειδικότερα, η Ryanair αναμένει ότι θα ξεπεράσει τον στόχο ανάπτυξης επιβατών για το σύνολο του έτους, καθώς η εταιρεία λαμβάνει νωρίτερα από το προγραμματισμένο αεροσκάφη από τη Boeing και η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία προβλέπει αύξηση άνω του 3% για το οικονομικό έτος 2026, σε 207 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης των 206 εκατομμυρίων, ενώ στοχεύει να φτάσει τα 215 εκατομμύρια επιβάτες έως το οικονομικό έτος 2027. Μακροπρόθεσμα, η Ryanair στοχεύει σε αριθμό επιβατών 300 εκατομμυρίων έως το 2034, υποστηριζόμενη από την επέκταση του στόλου.

Μετά την είδηση η τιμή της μετοχής ενισχύεται πάνω από 2% πριν το άνοιγμα των αγορών. Η μετοχή παραμένει κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 27 δολαρίων, υποδεικνύοντας διαρκή εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της Ryanair.