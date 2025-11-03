Στάσιμη η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο διαδοχικό μήνα, χωρίς να εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική, στις 51 μονάδες από 50,9 το Σεπτέμβριο.

Στάσιμη παρέμεινε η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο καθώς οι παραγγελίες δεν σημείωσαν ιδιαίτερες μεταβολές και οι απασχολούμενοι μειώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ενισχύθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο τελικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global ανήλθε στις 50 μονάδες τον Οκτώβριο, όπως ήταν η προκαταρκτική εκτίμηση και με μικρή άνοδο από το 49,8 του Σεπτεμβρίου, ωστόσο βρίσκεται ακριβώς στο όριο ανάμεσα μεταξύ ανάπτυξης και συρρίκνωσης.

«Στον τομέα της μεταποίησης της Ευρωζώνης, μπορούμε στην καλύτερη περίπτωση να μιλήσουμε για μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη της οικονομίας», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο διαδοχικό μήνα, χωρίς να εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική, στις 51 μονάδες από 50,9 το Σεπτέμβριο. Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες, καθώς ούτε αυξήθηκαν ούτε μειώθηκαν έπειτα από διάστημα σχεδόν άνω των τριών ετών όπου παρουσιάζουν συρρίκνωση.

Οι παραγγελίες για εξαγωγές μειώθηκαν για τέταρτο διαδοχικό μήνα, επιβραδύνοντας τη συνολική ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων επιταχύνθηκε ελαφρώς, παρατείνοντας τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού στον κλάδο που παρατηρείται εδώ και σχεδόν δυόμισι χρόνια. Οι εταιρείες μείωσαν το προσωπικό τους, παρά το γεγονός ότι οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές παρατάθηκαν στο μέγιστο βαθμό των τελευταίων τριών ετών.

«Οι μειώσεις θέσεων εργασίας συνεχίσθηκαν και μάλιστα αυξήθηκαν λίγο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ασθενικής ζήτησης, η οποία υποχρεώνει εταιρείες να μειώσουν τα κόστη ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα», σχολίασε ο ντε λα Ρούμπια.

Οι επιδόσεις των επιμέρους χωρών παρουσίασαν διακυμάνσεις με την Ελλάδα και την Ισπανία να καταγράφουν την ισχυρότερη βελτίωση και τους αντίστοιχους δείκτες PMI στις 53,5 και 52,1 μονάδες αντίστοιχα. Σε αντίθεση, η Γερμανία και η Γαλλία, οι ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, βρέθηκαν στο 49,6 και στο 48,8 αντίστοιχα.