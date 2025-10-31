Στο «πράσινο» η Wall Street - Κέρδη στην εβδομάδα, ισχυρές επιδόσεις τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο, ο Nasdaq σημείωσε την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, και ο Dow Jones κατέγραψε τον έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα του.

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στη Wall Street, καθώς το επενδυτικό ηθικό ενισχύθηκε από τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως των κολοσσών του τεχνολογικού κλάδου, με την Amazon και την Apple να βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των ισχυρών επιδόσεών τους.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,17% στις 47.601 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,41% στις 6.852 μονάδες. Ο Nasdaq κέρδισε 0,77% στις 23.762 μονάδες, παίρνοντας ώθηση από την Amazon, αλλά και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Palantir (+3%), Tesla (+3,7%) και Oracle (+2,2%), ενώ η Nvidia κατέληξε να κλείσει με οριακές απώλειες 0,2%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κέρδισε 0,7%, ο Nasdaq ενισχύθηκε 2,2% και ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,8%.

Τον Οκτώβριο, έναν μήνα που «είδε» μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην ιστορία του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο S&P 500 πρόσθεσε 2,3%, ο Nasdaq κατέγραψε άλμα 4,7%, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, το μεγαλύτερο σερί από τον Μάιο του 2017, και ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,5%. Ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε επίσης τον έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα του, για πρώτη φορά από το 2018.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Amazon κατέγραψε άλμα 9,6%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό μετά την είδηση πως τα κέρδη και έσοδα που σημείωσε ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών, με ώθηση από την ισχυρή ανάπτυξη του τμήματος cloud computing Amazon Web Services (AWS).

Συγκεκριμένα, η εταιρεία πέτυχε κέρδη 1,95 δολαρίων ανά μετοχή, αρκετά υψηλότερα από τα 1,57 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα ανήλθαν στα 18 0,17 δισ. δολάρια, έναντι 177,8 δισ. δολαρίων των εκτιμήσεων. Επίσης, η εταιρεία προέβλεψε τριμηνιαίες πωλήσεις πάνω από τις εκτιμήσεις, χάρη στην αύξηση των εσόδων της από το cloud με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν τρία χρόνια.

Απώλειες 1,1% σημείωσε η μετοχή της Apple, αφού οι πωλήσεις iPhone διαμορφώθηκαν στα 49,03 δισ. δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις των 50,19 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το StreetAccount, η βασική επίδοση του κολοσσού στην οποία επικεντρώνουν την προσοχή τους οι επενδυτές. Συνολικά τα αποτελέσματα δ' τριμήνου ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ειδικότερα, τα έσοδα για το δ' τρίμηνο ανήλθαν σε 102,47 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 102,24 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,46 δισ. δολάρια ή 1,85 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 14,29 δισ. δολαρίων ή 1,77 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Για το οικονομικό έτος 2025, η Apple είχε συνολικά έσοδα 416 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2024.

Κέρδη 2,7% κατέγραψε ο ηγέτης του streaming Netflix, μετά την είδηση πως ανακοίνωσε split μετοχών 10 προς 1, μια κίνηση που δεν αλλάζει θεμελιωδώς την αξία ή τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά θα μπορούσε να κάνει τις ακριβές μετοχές πιο προσιτές στους ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μέτοχοι που έχουν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου θα λάβουν εννέα επιπλέον μετοχές για κάθε μία που κατείχαν, στις 14 Νοεμβρίου. Η μετοχή θα αρχίσει να διαπραγματεύεται με τη νέα τιμή από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Eπίσης, η Netflix διερευνά το ενδεχόμενο εξαγοράς των στούντιο και του τμήματος streaming της Warner Bros. Discovery, μία φιλόδοξη και συνάμα τολμηρή κίνηση που σύμφωνα με τους αναλυτές θα αναδιαμόρφωνε τη δομή ισχύος του Χόλιγουντ και θα επαναπροσδιορίσει τον ανταγωνισμό στο χώρο του streaming, ειδικά τώρα που μοιάζει να κλονίζεται από την πειρατεία.

Το Netflix έχει ήδη προσλάβει την Moelis & Co, την ίδια επενδυτική τράπεζα που συμβούλευσε την Skydance Media στην επιτυχημένη εξαγορά της Paramount Global, για να αξιολογήσει μια πιθανή προσφορά, ανέφερε το Reuters. Η μετοχή της Warner πρόσθεσε 3,8%.

Ενώ οι προσδοκίες για ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενίσχυσαν τις μετοχές νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αγορές συνέχισαν και σήμερα να προσαρμόζονται σε μια μετατόπιση των προοπτικών νομισματικής πολιτικής, αφού μπορεί η Fed να προέβη σε μια ευρέως αναμενόμενη μείωση επιτοκίων, ωστόσο ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ έδειξε ότι άλλη μία κίνηση τον Δεκέμβριο δεν είναι καθόλου δεδομένη.

Η επιφυλακτική γλώσσα της Fed ώθησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματά τους για μια τρίτη μείωση φέτος, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποτιμούν πλέον πιθανότητα 67,9% για μια παρόμοια κίνηση τον Δεκέμβριο, από σχεδόν 90% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.