Netflix: Εξετάζει πρόταση εξαγοράς για την Warner Bros

Το ενδεχόμενο εξαγοράς των στούντιο και του τμήματος streaming της Warner Bros. Discovery διερευνά το Netflix, μία φιλόδοξη και συνάμα τολμηρή κίνηση που σύμφωνα με τους αναλυτές θα αναδιαμόρφωνε τη δομή ισχύος του Χόλιγουντ και θα επαναπροσδιορίσει τον ανταγωνισμό στο χώρο του streaming, ειδικά τώρα που μοιάζει να κλονίζεται από την πειρατεία.

Το ενδεχόμενο εξαγοράς των στούντιο και του τμήματος streaming της Warner Bros. Discovery διερευνά το Netflix, μία φιλόδοξη και συνάμα τολμηρή κίνηση που σύμφωνα με τους αναλυτές θα αναδιαμόρφωνε τη δομή ισχύος του Χόλιγουντ και θα επαναπροσδιορίσει τον ανταγωνισμό στο χώρο του streaming, ειδικά τώρα που μοιάζει να κλονίζεται από την πειρατεία.

Το Netflix έχει ήδη προσλάβει την Moelis & Co, την ίδια επενδυτική τράπεζα που συμβούλευσε την Skydance Media στην επιτυχημένη εξαγορά της Paramount Global, για να αξιολογήσει μια πιθανή προσφορά, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Netflix Inc. Τεντ Σαράντος, άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει παλαιότερα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το CNN, το TNT, το Food Network ή το Animal Planet, αντανακλώντας την εστίαση του Netflix πρωτίστως σε ψηφιακές, streaming φύσεως επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του.

Το δημοσίευμα του Reuters έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εικασιών για το ποιος θα αγοράσει την Warner Bros, αφού η εταιρεία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αρχίσει να εξετάζει επιλογές μετά τη λήψη τριών αποτυχημένων προσφορών από την Paramount Skydance Corp για την εξαγορά της εταιρείας.

Η Warner Bros εξετάζει επίσης μια πιθανή διάσπαση, όπου θα διαχωρίσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της στούντιο, HBO, και την υπηρεσία streaming HBO από την τηλεοπτική της επιχείρηση.