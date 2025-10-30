Apple: Στα 102,47 δισ. δολάρια τα έσοδα δ' τριμήνου - Κάτω των εκτιμήσεων οι πωλήσεις iPhone

Οι πωλήσεις iPhone διαμορφώθηκαν στα 49,03 δισ. δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις των 50,19 δισ. δολαρίων.

Πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street ήταν τα αποτελέσματα δ' τριμήνου της Apple, με ώθηση από τα ισχυρά έσοδα της τελευταίας σειράς iPhone 17 που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λιγότερο από δύο μήνες, ενώ ο τεχνολογικός κολοσσός εξέδωσε ισχυρές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Ειδικότερα, τα έσοδα για το δ' τρίμηνο ανήλθαν σε 102,47 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 102,24 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,46 δισ. δολάρια ή 1,85 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 14,29 δισ. δολαρίων ή 1,77 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Για το οικονομικό έτος 2025, η Apple είχε συνολικά έσοδα 416 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2024.

Οι πωλήσεις iPhone διαμορφώθηκαν στα 49,03 δισ. δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις των 50,19 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το StreetAccount. Τα νεότερα smartphone της Apple κυκλοφόρησαν στην αγορά στις 19 Σεπτεμβρίου, οπότε οι πωλήσεις αυτού του τριμήνου καλύπτουν μόλις μια εβδομάδα.

Οι πωλήσεις Mac έφεραν έσοδα 8,73 δισ. δολάρια έναντι 8,59 δισ. που αναμενόταν, ενώ τα έσοδα από τα iPad άγγιξαν τα 6,95 δισ. δολάρια έναντι 6,98 δισ. των προβλέψεων.

Τα έσοδα από Wearables, Home, και Accessories ήταν 9,01 δισ. δολάρια έναντι 8,49 δισ. δολαρίων των εκτιμήσεων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες άγγιξαν τα 28,75 δισ. δολάρια, σε σχέση με τα 28,17 δισ. δολάρια που αναμενόταν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι το τρέχον τρίμηνο, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο, αναμένεται να σημειώσει αύξηση στα συνολικά έσοδα κατά 10% έως 12% σε ετήσια βάση.

«Εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 10 έως 12% σε ετήσια βάση, τα έσοδα από το iPhone θα αυξηθούν κατά διψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση και αυτό θα κάνει το τρίμηνο του Δεκεμβρίου το καλύτερο στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Κουκ.

Αναλυτές που ρωτήθηκαν από την LSEG αναμένουν ότι η Apple θα καταγράψει πωλήσεις 132,31 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο του Δεκεμβρίου και κέρδη 2,53 δολαρίων ανά μετοχή. Οι προβλέψεις της Apple ξεπερνούν αυτές τις προσδοκίες. Με αύξηση 11% σε σχέση με το τρίμηνο του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα έσοδα για την επόμενη περίοδο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 137,97 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, που περιλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 14,5 δισ. δολάρια.