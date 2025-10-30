Η Netflix προχωρά σε split μετοχών με αναλογία 10 προς 1

Οι μέτοχοι που έχουν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου θα λάβουν εννέα επιπλέον μετοχές για κάθε μία που κατείχαν, στις 14 Νοεμβρίου.

Split μετοχών 10 προς 1 ανακοίνωσε η Netflix, μια κίνηση που δεν αλλάζει θεμελιωδώς την αξία ή τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά θα μπορούσε να κάνει τις ακριβές μετοχές πιο προσιτές στους ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μέτοχοι που έχουν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου θα λάβουν εννέα επιπλέον μετοχές για κάθε μία που κατείχαν, στις 14 Νοεμβρίου. Η μετοχή θα αρχίσει να διαπραγματεύεται με τη νέα τιμή από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Κάθε νέα μετοχή θα αντιπροσωπεύει ένα μικρό κομμάτι της εταιρείας, ενώ το συνολικό κεφάλαιο της Netflix παραμένει αμετάβλητο. Η κίνηση αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει περισσότερους μικροεπενδυτές, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης για μετοχές τεχνολογίας.

Η μετοχή της εταιρείας κερδίζει πάνω από 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ενώ έκλεισε νωρίτερα στα 1.089 δολάρια, ενώ έχει καταγράψει άλμα 42% μέχρι ώρας φέτος.

Η Netflix, ηγέτης στον τομέα του streaming, της οποίας οι μετοχές έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνώντας τα 1.000 δολάρια ανά μετοχή, δήλωσε ότι προβαίνει στην αλλαγή αυτή προκειμένου να «επαναφέρει την αγοραία τιμή των κοινών μετοχών της εταιρείας σε ένα εύρος που θα είναι πιο προσιτό στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας».