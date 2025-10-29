Wall Street: Ο Πάουελ έκοψε τη φόρα των ρεκόρ σε Dow-S&P 500

Οι δείκτες έχασαν το σταθερό βηματισμό τους από την στιγμή που ο Τζερόμ Πάουελ πάτησε «φρένο» στις προσδοκίες για ακόμα μείωση στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Με αναταράξεις υποδέχθηκαν οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη την «ημέρα Fed», αφού παρέμειναν σε πράσινο έδαφος μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πως μειώνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια σε μία προσπάθεια να τονώσει την αγορά εργασίας, ωστόσο έδειξαν να χάνουν το σταθερό βηματισμό τους από την στιγμή που ο Τζερόμ Πάουελ πάτησε «φρένο» στις προσδοκίες για ακόμα μείωση στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε «κάθε άλλο παρά δεδομένη» μία νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ο επικεφαλής της Fed, στην καθιερωμένη ομιλία του. «Στις συζητήσεις της Επιτροπής κατά της συνεδρίαση, υπήρχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμη απόφαση. Θα εξετάσουμε τα δεδομένα που έχουμε και πως αυτά επηρεάζουν τις προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχώρησε 0,28% στις 47.573,26 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,12% στις 6.882,30μονάδες, ενώ ο Nasdaq άντεξε τελικά και σκαρφάλωσε 0,55% στις 23.958 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η κίνηση της Fed είχε αντίκτυπο στην αγορά ομολόγων αφού η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε την Τετάρτη περίπου 8 μονάδες βάσης στο 4,062%.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής επικρατεί η αίσθηση ότι ίσως είναι η στιγμή για μία παύση προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δύο μειώσεων της Fed προτού έρθουν νέες κινήσεις. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου, στην πραγματικότητα, έχουμε μειώσει δύο ακόμη φορές. Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι ίσως εδώ είναι που πρέπει τουλάχιστον να περιμένουμε έναν κύκλο» τόνισε.

Ο επικεφαλής της Fed αναφέρθηκε και στο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως λόγο για «πάγωμα» των επιτοκίων, καθώς θολώνει την εικόνα σχετικά με την οικονομία. «Τι κάνουμε όταν οδηγούμε στην ομίχλη; Επιβραδύνουμε».

«Ο Πάουελ αντικατοπτρίζει την ένταση στη Fed μεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ μιας πιο επιθετικής χαλάρωσης και εκείνων που ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, ακόμη και καθώς η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται», δήλωσε ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων στην Angeles Investments.

«Η άποψή μας είναι ότι η αγορά ήταν πολύ επιθετική στην τιμολόγηση του ρυθμού και του μεγέθους των μελλοντικών περικοπών. Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος πάνω από τον στόχο της Fed και βλέπουμε τη νομισματική πολιτική ως μέτρια χαλαρή, με ονομαστικά επιτόκια κάτω από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ» τόνισε.

«Οι αντιδράσεις από τις αγορές μετοχών και ομολόγων το απόγευμα της Τετάρτης έδειξαν ότι οι επενδυτές είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον, τόνισε με την σειρά του ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων στην Northlight Asset Management.

Ενώ η μείωση των επιτοκίων και το τέλος της ποσοτικής σύσφιξης παρέχουν «ευνοϊκούς ανέμους» για τις μετοχές και τα ομόλογα, ως επί το πλείστον είχαν προβλεφθεί, δήλωσε ο Ζακαρέλι. Αντ' αυτού, οι αγορές εξεπλάγησαν από την αρνητική εξέλιξη ότι μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο μπορεί να αναβληθεί.

«Πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί μια ευκαιρία αγοράς, επειδή η Fed είναι πιθανό να συνεχίσει να στηρίζει τόσο τις αγορές μετοχών όσο και τις αγορές ομολόγων μειώνοντας σημαντικά τα επιτόκια τους επόμενους 12 μήνες (ακόμα κι αν διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Δεκέμβριο)», έγραψε ο Ζακαρέλι σε σημείωμά του προς τους επενδυτές.

Η Nvidia κατέγραψε κέρδη την Τετάρτη ύψους 3%, μετά την είδηση πως η κεφαλαιοποίηση της αγαπημένης εταιρείας του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία έφτασε σε μια τέτοια αποτίμηση.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Fiserv γκρεμίστηκε σχεδόν 44%, οδεύοντας προς την χειρότερη ημέρα της ιστορίας της, αφού η εταιρεία fintech μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη της και αναστάτωσε ορισμένα μέλη της ηγετικής της ομάδας. Η εταιρεία αναμένει πλέον για ολόκληρο το έτος, προσαρμοσμένα κέρδη 8,50 έως 8,60 δολαρίων ανά μετοχή, μειωμένα από την προηγούμενη πρόβλεψη 10,15 και 10,30 δολαρίων.