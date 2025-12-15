Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Ζελένσκι

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.

Όπως μετέδωσε η BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ