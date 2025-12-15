Επιχειρήσεις | Διεθνή

BC Partners: «Κλειδώνει» το deal των 800 εκατ. ευρώ για Fortidia

Η BC Partners έχει εξασφαλίσει επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ για το νέο της ταμείο.

Kοντά στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Fortidia έναντι 800 εκατ. ευρώ βρίσκεται η ΒC Partners εξαγοράζοντας το μερίδιο από την οικογένεια Φιορέλι, την ιδρύτρια της ιταλικής εταιρείας και την επενδυτική Oaktree Capital Management σύμφωνα με το Bloomberg. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fortidia, Πάολο Φιορέλι, θα διατηρήσει ένα μερίδιο και θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο του.

Το deal θα σηματοδοτήσει την πρώτη επένδυση στο BC Partners Fund XII και θα μπορούσε να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Fortidia, με έδρα το Μιλάνο, παρέχει λύσεις αποστολής, εκτύπωσης και μάρκετινγκ, κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εταιρεία λειτουργεί με τη μορφή των franchises με μια ποικιλία εμπορικών σημάτων, όπως τα Mail Boxes, AlphaGraphics, World Options και PostNet.

Η BC Partners σχεδιάζει να ανοίξει νέα κέντρα και να διεθνοποιήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες της Fortidia, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, επεκτείνοντας ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική. Η επενδυτική εταιρεία βλέπει επίσης ευκαιρίες για σημαντική κλιμάκωση της επιχείρησης μέσω εξαγορών, ανέφεραν oι πηγές. Η BC Partners έχει εξασφαλίσει επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ για το νέο της ταμείο.

