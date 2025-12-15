Γουίλιαμς: Σε καλή θέση η πολιτική της Fed - Επιτακτική ανάγκη να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2%

Η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την αφήνει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει το μέλλον δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης.

Η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα την αφήνει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει το μέλλον δήλωσε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι προβλέπει συγκράτηση του πληθωρισμού εν μέσω της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας.

«Η νομισματική πολιτική είναι σε καλή θέση καθώς οδεύουμε προς το 2026», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Τραπεζιτών του Νιου Τζέρσεϊ στο Τζέρσεϊ Σίτι. Με την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια «έχει μετακινήσει τη μετρίως περιοριστική στάση της νομισματικής πολιτικής προς μία ουδέτερη».

Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2%, χωρίς να «δημιουργηθεί αδικαιολόγητος κίνδυνος» για την αγορά εργασίας. «Η εκτίμησή μου είναι ότι τους τελευταίους μήνες, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί καθώς η αγορά εργασίας έχει ψυχρανθεί, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί κάπως» τόνισε.

Τα σχόλια του Γουίλιαμς ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση από τότε που η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης και στο εύρος 3,50%-3,75%, σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας με τα επίπεδα πληθωρισμού που παραμένουν προβληματικά πάνω από τον στόχο του 2%.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση ότι το μέλλον της νομισματικής πολιτικής είναι αβέβαιο, αφήνοντας ασαφές εάν η κεντρική τράπεζα θα μειώσει ξανά τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι είναι πιο αισιόδοξος για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ για το επόμενο έτος, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί και οι πιέσεις στον πληθωρισμό μετριάζονται. Σημείωσε ότι οι δασμοί δεν έχουν επηρεάσει τις τιμές όσο περίμενε, προσθέτοντας ότι οι εισαγωγικοί δασμοί φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε εφάπαξ αυξήσεις τιμών που δεν μεταφράζονται σε επίμονα κέρδη στις πιέσεις τιμών.

Όπως σημείωσε, ο αντίκτυπος των δασμών στις πιέσεις των τιμών «θα γίνει πλήρως αντιληπτός το 2026» και ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2,5% το επόμενο έτος και στο 2% το 2027.

Τόνισε επίσης ότι προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί στο 4,5% φέτος, αλλά πρόσθεσε ότι με την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 2,25% το επόμενο έτος, «αναμένω ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια».