Ουκρανία: Έπληξε ρωσικές μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου και καυσίμων για πυραύλους

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν. Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kindzhal.

Πλήγμα κατά ρωσικού υποβρυχίου στο Νοβοροσίσκ

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο.

Σε ανακοίνωσή της, προσθέτει ότι το υποβρύχιο κλάσης Kilo τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη Sea Baby.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ