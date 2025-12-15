Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Έπληξε ρωσικές μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου και καυσίμων για πυραύλους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Έπληξε ρωσικές μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου και καυσίμων για πυραύλους
Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν. Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kindzhal.

Πλήγμα κατά ρωσικού υποβρυχίου στο Νοβοροσίσκ

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο.

Σε ανακοίνωσή της, προσθέτει ότι το υποβρύχιο κλάσης Kilo τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη Sea Baby.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Ουκρανία
Πύραυλος
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider