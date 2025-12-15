Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ideal Holdings: Στις 12 Ιανουαρίου η Έκτακτη ΓΣ για επιστροφή 8,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Ideal Holdings: Στις 12 Ιανουαρίου η Έκτακτη ΓΣ για επιστροφή 8,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση.

Με θέμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings κατά το ποσό των 8.400.588,15 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,70 ευρώ σε 1,55 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καλείται να συνεδριάσει την 12η Ιανουαρίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 19η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της εταιρείας στη Δεξιά Στήλη «Σχετικά Αρχεία»

