ΧΑ: Διστακτική απόπειρα για τις 2.000 μονάδες

Με διάθεση ανάκτησης του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων κινείται η Λεωφόρος Αθηνών. Μικρά κέρδη 0,5% για τον Γενικό Δείκτη, έως το +0,9% ο τραπεζικός.

Upd. 11:36

Χωρίς ξεκάθαρο προσανατολισμό, αλλά με διάθεση ανάκτησης του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, κινείται την Τρίτη η Λεωφόρος Αθηνών.

Καθώς πλησιάζουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου των τραπεζών, από την ερχόμενη εβδομάδα, οι μετοχές του κλάδου προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον και προσφέρουν στήριξη στον Γενικό Δείκτη. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι με τη συμπλήρωση του πρώτου 60λεπτου ης συνεδρίασης, οι μετοχές των Eurobank, Optima και Τρ. Πειραιώς βρίσκονται στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Large Cap ενισχυμένες περί του 1,8%-2%, ενώ κέρδη άνω του 1% καταγράφει και ο τίτλος της Aloha Bank. Πτωτικά, σε ποσοστό 0,68%, κινείται την ίδια στιγμή η μετοχή της ΕΤΕ, μετά τη χθεσινή άνοδο κατά 2,62%.

Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα και ο τίτλος της Coca-Cola HBC, μετά το deal ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε. Η μετοχή βρίσκεται στα 40,90 ευρώ, με άνοδο 0,29%.

Μετά τις απώλειες 5,8% της προηγούμενης εβδομάδας που συνοδεύτηκαν από αυξημένους τζίρους, και παρά τη χθεσινή ήπια άνοδο που ανέκοψε το πτωτικό σερί, η αγορά εξακολουθεί να αναζητά μια πειστική αντίδραση. Σε επίπεδο τζίρου η συνεδρίαση της Τρίτης μοιάζει προς το παρόν υποτονική, καθώς η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται σε 36,63 εκατ. ευρώ, ωστόσο το 1/3, ήτοι 12,53 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Finance, το πιθανότερο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους η ελληνική αγορά θα κινηθεί με αυξημένη μεταβλητότητα χωρίς σαφή τάση. Ωστόσο, αναμένουν περαιτέρω re-rating τα επόμενα τρίμηνα και εκτιμούν ότι τυχόν διορθώσεις στο ελληνικό ταμπλό αποτελούν ευκαιρίες τοποθέτησης.

Μεταξύ άλλων, η Alpha Finance ανακοίνωσε την ένταξη της Τιτάν στα top-picks της, ενώ διατηρεί αμετάβλητες τις υπόλοιπες βασικές επιλογές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Metlen, Jumbo, Τράπεζα Κύπρου, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Λίγο μετά τις 11:30, οι αγοραστές εξακολουθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε επιλεγμένες μετοχές τόσο στην υψηλή όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.006,51 μονάδες με άνοδο 0,51%, ενώ για τον δείκτη των τραπεζών τα κέρδη διαμορφώνονται σε 0,62% στις 2.300,12 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 82 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 23 σε αρνητικό έδαφος και 47 αμετάβλητων.