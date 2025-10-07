Νέες κορυφές πάνω από τα 4.000 δολάρια για τον χρυσό

Πάνω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων για πρώτη φορά στα χρονικά έκλεισαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού.

Πάνω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων για πρώτη φορά στα χρονικά έκλεισαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, καθώς το μέταλλο εξακολουθεί να επωφελείται από τη γεωπολιτική αστάθεια, την οικονομική αβεβαιότητα και τον επίμονο πληθωρισμό, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους έντονων αναταράξεων.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη σχεδόν 1% στα 4.008 δολάρια/ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασαν να ενισχύονται ως και τα 4.014,60 δολάρια/ουγγιά.

Στην spot αγορά, το μέταλλο σημείωσε κέρδη 0,6% στα 3.975,37 δολάρια/ουγγιά, εκμεταλλευόμενο τις νέες απώλειες που σημείωσε το αμερικανικό δολάριο.

Μέσα στο 2025, οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί άνω του 50%, καθώς κεντρικές τράπεζες και επενδυτές αγοράζουν με ταχείς ρυθμούς

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates, συνέστησε την Τρίτη στους επενδυτές να επενδύσουν «περίπου το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό». Τα χρεόγραφα «δεν αποτελούν αποτελεσματική αποθήκευση πλούτου», δήλωσε ο Ντάλιο στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ του Γκρίνουιτς που διεξάγεται στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.