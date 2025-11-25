Πολιτική | Ελλάδα

Gutenberg: Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες

Newsroom
Ανακοίνωση ότι «η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες», εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας», σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, όπου επισημαίνεται ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».

Αλέξης Τσίπρας
