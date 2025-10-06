Πτήση σε νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Κατοχύρωσε και τα 3.900 δολάρια

Ο χρυσός μετρά άνοδο 49% μέχρι στιγμής φέτος. Στήριξη από πτώση γεν, shutdown στις ΗΠΑ και διαφαινόμενες μειώσεις επιτοκίων από Fed.

Τα επίπεδα των 3.900 δολαρίων η ουγγιά διέσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο χρυσός τη Δευτέρα, λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια μετά την πτώση του γεν, το shutdown των ΗΠΑ και τις επενδυτικές προσδοκίες για πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed. Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 1,1% στα 3.929,91 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κερδίζουν κατά 1,2% στα 3.954,70 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ προσθέτουν 1,2% στα 48,53 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ισχυροποιείται 1,2% στα 1.623,88 δολάρια και το παλλάδιο σκαρφαλώνει 1,2% στα 1.275,65 δολάρια. «Η αδυναμία του γεν λόγω των εκλογών στην Ιαπωνία άφησε τους επενδυτές με ένα ασφαλές καταφύγιο λιγότερο, με τον χρυσό να κάνει το cash - in», ανέφερε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM, Tιμ Γουότερερ.

«Το shutdown είναι ένα σύννεφο αβεβαιότητας που εξακολουθεί να κρέμεται πάνω από την οικονομία των ΗΠΑ προκαλώντας φόβους για το μέγεθος του αντίκτυπου στο αμερικανικό ΑΕΠ» πρόσθεσε. Ο χρυσός είναι asset που προτιμούν οι επενδυτές σε συνθήκες πολιτικο-οικονομικής αστάθειας, ιδίως με την Fed να αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια στις 29/10, ενώ το γεν υποχωρεί έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, αφού Σανάε Τακαΐτσι εξελέγη για να ηγηθεί του κυβερνώντος κόμματος και να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός.

Ο χρυσός μετρά άνοδο 49% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από ράλι 27% το 2024, χάρη στις ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την αυξημένη ζήτηση για EFTs, το ασθενέστερο δολάριο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο απέναντι στο ξέσπασμα εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων σε ένα περιβάλλον με δασμούς και πολέμους.

Το άλμα του πολύτιμου μετάλλου βρήκε νέο στήριγμα τον περασμένο μήνα, αφότου η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και «έδειξε» ότι θα περικόψει ακόμη δύο φορές το κόστος δανεισμού για το υπόλοιπο του έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές προεξοφλούν πρόσθετες μειώσεις 25 μονάδων βάσης τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες 95% και 83% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για τον τερματισμό του shutdown της κυβέρνησης «δεν οδηγούν πουθενά», τόνισε την Κυριακή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το μέλος του ΔΣ της Fed και εκλεκτός του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, άσκησε ξανά πιέσεις για μια επιθετική πορεία μείωσης των επιτοκίων, επικαλούμενος τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών.