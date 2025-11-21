Dimand - ΦΙΞ: Ξεκινά το μεγάλο project 196 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, με ξενοδοχείο και κατοικίες

Αρχές του 2026 αναμένεται η εκκίνηση των εργασιών της μεγάλης ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι ο στόχος της Dimand, ποια η επένδυση. Το ξενοδοχείο, οι κατοικίες και οι τιμές. Τι ανέφερε ο CEO της εισηγμένης, Δ. Ανδριόπουλος, σε σχετική εκδήλωση.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται η εκκίνηση των εργασιών της μεγάλης ανάπλασης του ιστορικού συγκροτήματος του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, που προωθείται από την εταιρεία Dimand, μια επένδυση που θα ανέλθει συνολικά στα 196 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς και συν-επενδυτή την ΕΛΒΙΑΛ (σε ποσοστό 25%), συνεργάτη της Dimand σε ουκ ολίγα έργα.

Όπως ανέφερε χτες, στο πλαίσιο της παρουσίασης του μεγάλου έργου, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, «αυτή την στιγμή έχουμε την προέγκριση της οικοδομικής αδείας και το έργο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα». Ο ίδιος απέφυγε να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ωστόσο η έναρξη των εργασιών τοποθετείται στο διάστημα των επόμενων 60- 90 ημέρων με ολοκλήρωση στην τριετία.

Το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Foster & Partners υπογράφει το masterplan, ενώ συνεργάζονται επίσης το γραφείο Τσαγκαράτου που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το συγκρότημα του υπουργείου Πολιτισμού και το αρχιτεκτονικό γραφείο Georges Batzios Architects (GBA) που συνεργάζεται με τους Foster & Partners. «To χάρισμα της πόλης είναι ότι μπορεί να παίξει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, γεωγραφικό, πολιτιστικό, οικονομικό, στρατηγικό. To μνημείο υπέκυπτε στη φθορά του χρόνου και θεωρούμε ότι αυτό που θα συντελεστεί τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτι μοναδικό για την πόλη.

Το project

Η μεγάλη ανάπλαση του ΦΙΞ, με ιστορία από το 19ο αιώνα, αφορά έκταση περίπου 25 στρεμμάτων, με την επανάχρηση τριών διατηρητέων συγκροτημάτων και δύο νέα κτίρια όπου θα στεγαστούν οι 96 κατοικίες και το ξενοδοχείο 5 αστέρων και 153 κλειδιών.

Όσον αφορά στην επένδυση, η εταιρεία θέλει να αναπτύξει «μια ζωντανή κοινότητα», ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων με την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτηρίων. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει χώρους πολιτισμού, ευεξίας και φιλοξενίας, 96 κατοικίες από 45 τ.μ. έως 285 τ.μ. με 147 θέσεις στάθμευσης, χώρους εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου, ανοιχτούς στο κοινό. Η ανάπλαση θα αφήνει στο κοινό το 60% της έκτασης ως ελεύθερο χώρο, περίπου 15 στρέμματα και στο κέντρο του ακινήτου, θα δημιουργηθεί μια πλατεία μεικτών χρήσεων, με έντονο το υδάτινο στοιχείο.

Το ΦΙΞ παραμένει σε αχρησία από το 1983, όταν και επήλθε η πτώχευση και διακοπή της χρηματοδότησης, ενώ το 1994 κηρύχθηκε ιστορικό και διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και σώθηκε έτσι από την πλήρη καταστροφή. «Στόχος είναι το συγκρότημα να λειτουργήσει στο σύνολό του σε τρία χρόνια από σήμερα», σύμφωνα με τον επικεφαλής της Dimand.

Το ξενοδοχείο, οι κατοικίες και οι τιμές

Πέραν του διατηρητέου συγκροτήματος 2 που θα φιλοξενήσει τις χρήσεις του ΥΠΠΟ, στο διατηρητέο συγκρότημα 1 το οποίο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια περίπου7.100 τ.μ., πρόκειται να αναπτυχθεί ένα boutique ξενοδοχείο 36 δωματίων με χώρους ευεξίας και χαμάμ. Στο συγκρότημα 3, με το κτίριο του Ζενέτου-όπως για πολλούς είναι γνωστό, καθώς πρόκειται για κτήριο που στέγαζε το παλιό εμφιαλωτήριο της ζυθοποιίας και κατασκευάστηκε το 1959, με την υπογραφή του γνωστού αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου- προβλέπεται η δημιουργία ενός πολυχώρου γαστρονομίας και εκδηλώσεων, ένα σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες. «Έχουμε κάνει επίσης την σκέψη να βρούμε τεχνίτες από κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και επαγγέλματα που φθίνουν (π.χ. με δραστηριότητα στην ύφανση, την υποδημοτοποιία, τη ζυθοποιία κ.α.) και να τους διαθέσουμε με χαμηλό μίσθωμα χώρους για τη δουλειά τους», ανέφερε ο κ. Ανδριόπουλος.

Σε σχέση με τα δύο νέα κτίρια που θα δημιουργηθούν, το πρώτο θα αφορά τη δημιουργία 96 κατοικιών σε 9 ορόφους με επιφάνεια 19.800 τ.μ.. Οι τιμές θα ξεκινούν από τις 5.500 έως 10.000 ευρώ το τ.μ. με τα σπίτια να απευθύνονται σε τρία διαφορετικά κοινά, Θεσσαλονικείς, ομογενείς και ξένους. Τα σπίτια 1 έως 4 δωματίων, ξεκινούν από 45 τ.μ. έως 285 τ.μ. με το ακριβότερο να τοποθετείται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, οι πωλήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από το 2026, ενώ ήδη έχουν γίνει οι πρώτες παρουσιάσεις με την εταιρεία να έχει εισπράξει ήδη ενδιαφέρον. Επιπλέον, μέσω της τράπεζας Πειραιώς θα είναι δυνατή η χορήγηση δανείων στους αγοραστές.

Στα καινούρια κτιριακά έργα εντάσσεται και το μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο 153 κλινών με επιφάνεια 11.250 τ.μ. για το οποίο ήδη υπάρχει συμφωνία με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο. Οι ανακοινώσεις πρόκειται να γίνουν πιθανότατα από το νέο έτος, ενώ με έτερο brand του ίδιου ξενοδοχειακού ομίλου υπάρχει συμφωνία και για τη boutique μονάδα των 36 δωματίων στο διατηρητέο συγκρότημα εντός του ΦΙΞ.

Η νέα τάση στα δυτικά της πόλης

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο για την πόλη στη δυτική της πλευρά που είναι αναξιοποίητη σε ένα ιστορικό μνημείο που υπέκυπτε στη φθορά του χρόνου. Αυτό που θα συντελεστεί τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτι μοναδικό για τη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να δημιουργήσει μεγάλη δυναμική ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή όπως έχει γίνει και με τις αναπλάσεις που πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη δεκαετία στον Πειραιά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την παρουσίαση της μεγάλης ανάπλασης του συγκροτήματος του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος. Η εκδήλωσε έγινε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νεαπόλως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Κώστα Γιουτίκα Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτική Ενότητας Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων της πόλης. Το παρών στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη έδωσε και η κ. Μαριάννα Λάτση- με δεδομένη και τη συμμετοχή του Latsco Family Office στο μετοχικό κεφάλαιο της Dimand.

Τι ανέφερε η κα Μενδώνη

«Έρχεται ένα νέο έργο για να βάλει μία μεγάλη σφραγίδα στη δυτική πλευρά της πόλης», ανέφερε η κ. Μενδώνη. «Η δυτική Θεσσαλονίκη φιλοξενούσε ανέκαθεν βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και καθόλου πολιτιστικές, κάτι που πραγματοποιείται τώρα. Από το 2026 έως το 2028 ολοκληρώνονται τα μουσεία και αναδεικνύουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης: Το πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, αποκαθίσταται και μετεξελίσσεται σε Μουσείο για την ιστορία της πόλης, ενώ δημιουργείται και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Επίσης, στη δυτική πλευρά αναπτύσσεται και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της πόλης και η επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος και ακριβώς αυτό συμβαίνει και με το μνημείο του ΦΙΞ που αποτελεί δείγμα της αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και σύμβολο της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης. Το υπουργείο Πολιτισμού αγόρασε τον Αύγουστο του 2025 το Συγκρότημα 2 εντός της κτιριακής ενότητας του ΦΙΞ, για το οποίο η Dimand θα προσφέρει τις μελέτες αποκατάστασης. Στο Συγκρότημα 2 θα στεγαστούν ηΚρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Ωδείο και το MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, με τη Συλλογή Κωστάκη, τη σημαντικότερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας διεθνώς, με 1.277 έργα. Το ΦΙΞ θα συνδέει την ιστορική μνήμη και το πολυπολιτισμικό παρελθόν με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και το βιώσιμο μέλλον», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

«Η ανάπλαση του ΦΙΞ επανασυστήνει τη δυτική είσοδο της πόλης. Επίσης, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στόχου που έχουμε θέσει για τη δυτική Θεσσαλονίκη με επιστροφή της στο προσκήνιο, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων προκειμένου η περιοχή να καταστεί εκ νέου ένα ενεργό σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα της πόλης», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.