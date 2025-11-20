Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 24,5% η ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά

Ευρύ παραμένει το προβάδισμα της ΝΔ και στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να απαντούν και για τα πιθανά κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Νέα Δημοκρατία: 24,5%
  2. ΠΑΣΟΚ: 11,5%
  3. Ελληνική Λύση: 8%
  4. ΚΚΕ: 7%
  5. Πλεύση Ελευθερίας: 7%
  6. ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
  7. Φωνή Λογικής: 3%
  8. ΜέΡΑ 25: 3%
  9. Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
  10. Νίκη: 2%
  11. Νέα Αριστερά: 2%

Στο ερώτημα «πώς θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

  • 14% – Θετικά
  • 10% – Με ενδιαφέρον
  • 12% – Ουδέτερα
  • 24% – Αδιάφορα
  • 34% – Αρνητικά

Επίσης, στο παρόμοιο ερώτημα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά αυτή τη φορά, οι πολίτες απάντησαν:

  • 6% – Θετικά
  • 10% – Με ενδιαφέρον
  • 16% – Ουδέτερα
  • 29% – Αδιάφορα
  • 32% – Αρνητικά

