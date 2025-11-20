Οι 10 κανόνες για ευτυχισμένα και ισορροπημένα παιδιά

Από την ημέρα που θα κρατήσεις στην αγκαλιά σου το μωρό σου, όλα μοιάζουν διαφορετικά.

Η ανατροφή ενός παιδιού είναι μια διαδικασία γεμάτη ευθύνες, δυσκολίες, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και προσωπικές προκλήσεις, που αναγνωρίζεις με το πέρασμα του χρόνου.

Όσο κι αν διαβάσεις, όσο κι αν συμβουλευτείς ειδικούς, είναι αδύνατον να μην κάνεις λάθη. Κάθε γονέας - όσο κι αν αγαπάει το παιδί του - αργά ή γρήγορα θα πέσει στην παγίδα των σφαλμάτων, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρεθεί ενώπιον καταστάσεων που δεν θα γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί.

Όλα είναι στο πρόγραμμα και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε.



