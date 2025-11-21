Η Ουκρανία θα εκχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία, κατά το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ

Κατά το σχέδιο 28 σημείων, άλλες δυο περιφέρειες, οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς - θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες Πέμπτη μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (...) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνική μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.