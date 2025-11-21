Προχωρά η διαδικασία των εγκρίσεων για τη δημιουργία της κοινοπραξίας, όπως ανέφερε στο χθεσινό conference call ο αναπληρωτής CEO, Πέτρος Τζαννετάκης. Σε έναν χρόνο η επενδυτική απόφαση για τη μονάδα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής, Γιώργο Τριανταφύλλου.

Τη συνέχιση των θετικών επιδόσεων και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους προέβλεψε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, στο χθεσινό conference call για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του 9μηνου.

Ο κ. Τζαννετάκης τόνισε ότι το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να κινηθεί εξίσου καλά ή και ακόμη καλύτερα από αυτό που προηγήθηκε, με δεδομένο ότι το διυλιστήριο λειτουργεί πλέον στην πλήρη δυναμικότητα, τα περιθώρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όπως και οι πωλήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για το 3ο τρίμηνο, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη 289,8 εκατ. ευρώ από ζημιές 138 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Όσον αφορά την πορεία της λιανικής για το υπόλοιπο 2025, ο αναπληρωτής CEO υποστήριξε πως θα συνεχιστεί η θετική πορεία, καθώς δεν εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης στην τουριστική κίνηση.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις για το ατύχημα στο διυλιστήριο, υπογράμμισε πως με τις αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές στο 9μηνο, αγγίζει τα 289 εκατ. ευρώ. Στο τέταρτο τρίμηνο θα κλειδώσει η τελευταία δόση των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία αναμένεται —όπως είναι λογικό— να είναι μικρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Προβλέπεται χαμηλότερο ποσό για την απώλεια κερδών (business interruption) και υψηλότερο για τις υλικές ζημιές (property damage), καθώς έχουν πλέον καταφθάσει τα τελικά τιμολόγια όλων των προμηθειών. Προς ώρας, ωστόσο, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί το ακριβές ποσό, καθώς η διαδικασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Εντός του έτους οι μονάδες αποθήκευσης

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, υπογράμμισε πως συνεχίζεται σταθερά η ανάπτυξη του μεγάλου χαρτοφυλακίου που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μικρότερα πρότζεκτ τα οποία δρομολογούνται. Ένα τέτοιο πρότζεκτ είναι το αιολικό πάρκο των 22,5 MW στην Κεντρική Ελλάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, οι μονάδες αποθήκευσης ισχύος 72 MW, που αναπτύσσει ο Όμιλος σε τρεις περιοχές, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2025.

Σχετικά με την ενοποίηση των NRG και ΗΡΩΝ, σημείωσε ότι η διαδικασία εγκρίσεων προχωρά ομαλά και ότι θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την οριστική έγκριση, με στόχο η συναλλαγή να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Το guidance για το CAPEX του 2025 παραμένει αμετάβλητο στα 500 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου, από τα οποία ήδη τα 404 εκατ. έχουν δρομολογηθεί στο 9μηνο. Για τα επενδυτικά πλάνα του 2026, διευκρίνισε ότι θα οριστικοποιηθούν τον Δεκέμβριο.

Ωριμάζει το FSRU Dioriga Gas

Αναφερόμενος στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για το 2030, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής του Ομίλου Γιώργος Τριανταφύλλου σημείωσε πως η ευρωπαϊκή αγορά διύλισης εμφανίζει έλλειμμα επενδύσεων, με περισσότερα από 12 διυλιστήρια να έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια και άνω του 1 εκατ. βαρελιών/ημέρα δυναμικότητας να έχει αφαιρεθεί από το σύστημα. Παρά τις δυσκολίες του 2024, τα περιθώρια της Motor Oil συνεχίζουν να υπεραποδίδουν και η συνολική δυναμικότητα έχει ενισχυθεί περίπου κατά 20%.

Επίσης, επιβεβαίωσε τη συνέχιση του έργου FSRU Dioriga Gas, το οποίο βρίσκεται σε ώριμη φάση ανάπτυξης και αναμένεται να επωφεληθεί από την αυξημένη ζήτηση LNG στην Ανατολική Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, μίλησε για μια αγορά σε καμπή, με τη ζήτηση να αυξάνεται έως το 2030 λόγω ανάπτυξης, εξηλεκτρισμού και πλήρους απόσυρσης του λιγνίτη έως το 2026. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ανάγκες για νέες ΑΠΕ αλλά και για ευέλικτη θερμική ισχύ. Η MORE, με έργα ΑΠΕ 847 MW σε λειτουργία και ώριμο pipeline, αποτελεί βασικό μοχλό αυτής της μετάβασης.

Η κυκλική οικονομία

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, η διοίκηση της Ομίλου επισήμανε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί επενδύσεις σχεδόν 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία για έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων. Οι Thalis και Elektor, με ανεκτέλεστο έργων 600 εκατ. ευρώ, αποτελούν τον μεγαλύτερο πάροχο περιβαλλοντικών υπηρεσιών στη χώρα. Ο Όμιλος διατηρεί επίσης ηγετική θέση στην ανακύκλωση υγρών αποβλήτων μέσω των εταιρειών LPC και VERT, με EBITDA περίπου 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Για τη νέα μονάδα SAF στην Κόρινθο, τονίστηκε ότι θα υπάρξουν ισχυρές συνέργειες με το διυλιστήριο, χάρη στη διαθεσιμότητα υδρογόνου — και σύντομα πράσινου υδρογόνου. Αν και η λήψη FID θα μπορούσε να γίνει σε λιγότερο από έναν χρόνο, προϋπόθεση παραμένει η εξασφάλιση ανταγωνιστικής πρώτης ύλης. Πάντως, εκτιμάται ότι μέσα σε περίπου έναν χρόνο το έργο θα είναι έτοιμο για τελική επενδυτική απόφαση.