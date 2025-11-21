Ο λογαριασμός του 2026: Πόσους φόρους θα πληρώνουν κάθε μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος ενισχύουν τα κρατικά ταμεία. Πληρωμές πάνω από 8,5 δις. ευρώ «απαιτεί» από τους φορολογούμενους ο Ιούλιος.

Παρά τις φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα από τον Ιανουάριο του 2026, το «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης, το «ψαλίδι» 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν το επόμενο έτος φόρους ύψους 73,477 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλουν στην εφορία πάνω από 6,1 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φοροεισπράξεις προβλέπεται να είναι αυξημένες σχεδόν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025 λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας και αύξησης των εισοδημάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο αποδεικνύεται το πιο «γεμάτο», με προβλεπόμενες εισπράξεις 40,678 δισ. ευρώ έναντι 32,799 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό του έτους.

Μήνας-«φωτιά» ο Ιούλιος

Ο πιο απαιτητικός μήνας θα είναι ο Ιούλιος, όταν στην εφορία θα πρέπει να καταβληθούν 8,564 δισ. ευρώ. Τότε θα ξεκινήσει και η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις για τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ του 2025. Στις 15 Μαρτίου ανοίγει η περίοδος των νέων δηλώσεων, ενώ στο τέλος του μήνα ξεκινούν οι φετινές δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες θα καταβληθούν ξανά σε 12 μηνιαίες πληρωμές.

Οι στόχοι των εισπράξεων μήνα-μήνα

Ο προϋπολογισμός έχει χαρτογραφήσει το ύψος των εισπράξεων ανά μήνα:

Ιανουάριος: 6,136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,724 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,087 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 5,738 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ

Όσον αφορά στις πηγές προέλευσης των εσόδων οι βασικοί τροφοδότες είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.

Αναλυτικότερα με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2026 οι εισπράξεις ανά κατηγορία φόρων διαμορφώνονται ως εξής:

- Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών: Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40,872 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,658 δισ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2025 με τα έσοδα από το ΦΠΑ να αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ έναντι του 2025 και τα έσοδα από τους ΕΦΚ στο ποσό των 7,460 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

- Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,576 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

- Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας: Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

- Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

- Λοιποί φόροι επί παραγωγής: Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

- Φόροι κεφαλαίου: Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

- Λοιποί τρέχοντες φόροι: Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,345 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.