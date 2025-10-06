Νέα «κορυφή» για το Bitcoin - «Πάτησε» και τα 125.000 δολάρια

H ναυαρχίδα των crypto «πάτησε» τα 125.264 δολάρια. Διψήφιο ράλι για Εther, Ripple και Solana από την αρχή του 2025.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε το Bitcoin, ξεπερνώντας προσωρινά τα 125.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια εν μέσω της αβεβαιότητας που προκλήθηκε από το shutdown.

H ναυαρχίδα των crypto «πάτησε» τα 125.264 δολάρια την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία του CoinDesk, με την τιμή του πλέον να υποχωρεί στα 123.506 δολάρια με κέρδη 0,64%.

Σύμφωνα με το MarketWatch, τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το shutdown, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλέστερα assets όπως το Bitcoin και ο χρυσός για να αντισταθμίσουν τους φόβους απέναντι στο εξουθενωμένο δολάρια.

Το BΤC έχει επίσης ενισχυθεί από την υψηλή ζήτηση για ETFs στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σποτ που πέτυχαν συνολική καθαρή εισροή 3,25 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα.

Η crypto - φιλική κυβέρνηση Τραμπ έχει αποτελέσει καταλύτη ανόδου για τα κρυπτονομίσματα, με το Βitcoin να εκτινάσσεται 31% από την αρχή του έτους, ενώ το Εthereum εκτοξεύεται 34%, το Ripple έχει επιδοθεί σε ράλι 41% και το Solana ισχυροποιείται 18%.