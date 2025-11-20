Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Η πόλη Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της Μόσχας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Η πόλη Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της Μόσχας
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ δήλωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν το 80% της πόλης Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι η πόλη Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. «Επομένως, αυτό ήταν; Έχει τελειώσει;» ρώτησε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, για να λάβει καταφατική απάντηση από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ δήλωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν το 80% της πόλης Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Ο Πούτιν ενημερώθηκε επίσης για την κατάσταση στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στην πόλη Κοστιαντίνιφκα.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει ρώσους στρατιώτες να περπατούν ανενόχλητοι στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, περιπολώντας σε έρημους δρόμους με ερειπωμένες πολυκατοικίες.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ζήτησε από τον στρατηγό Γκεράσιμοφ να εξετάσει εάν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθεί η δυνατότητα σε ουκρανούς στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί να παραδώσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

Έρχονται 50.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider