H Fed έριξε βαριά τη σκιά της σε Wall Street και Nvidia - «Βουτιά» 2,16% για Nasdaq

Kαθ' οδόν για βουτιά άνω του 8% στον Νοέμβριο, τον χειρότερο μήνα της από τον Μάρτιο η Nvidia. Ο αρχικός ενθουσιασμός έγινε πίκρα στη Wall Street.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την Νvidia κράτησε λίγο στη Wall Street, δίνοντας τη θέση του σε ευρύ ξεπούλημα (σε χαμηλό διμήνου S&P 500 και Nasdaq) καθώς οι επενδυτές ανησυχούν πως τα πρακτικά της FOMC όσο και δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, απομακρύνουν από το τραπέζι μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο ενώ και τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία με αιχμή την απασχόληση και την προσθήκη 119.000 νέων θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο είναι αποθαρρυντικά.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,84% παρά τις +700 μονάδες στις 45.7521 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 1,56% από +1,9% στις 6.538 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 2,16% από +2,6% στις 22.078 μονάδες. Η μετοχή της Nvidia παρά το ράλι 3,7% διολίσθησε 3,15% κόντρα στα εντυπωσιακά τριμηνιαία κέρδη - έσοδα και το δυναμικό guidance δ' τριμήνου, με τον CEO Γένσεν Χουάνγκ να υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται «AI Bubble». Είναι καθ' οδόν για βουτιά άνω του 8% στον Νοέμβριο, τον χειρότερο μήνα της από τον Μάρτιο.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν τη μετοχή ή την αγορά σε θετικό έδαφος, με τις αγωνίες να επιμένουν σχετικά με τις αποτιμήσεις των τίτλων τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά εάν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια. Η Oracle και η AMD αποτέλεσαν βαρίδια με sell off 6,58% και 7,84% ενώ στον αντίποδα άλμα 6,46% σημείωσε η Walmart μετά τα ενθαρρυντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα γ' τριμήνου.

Μία κίνηση στο κόστος δανεισμού θα στήριζε την αγορά εργασίας αλλά θα διατηρούσε τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα προειδοποίησε η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ. «Η μείωση των επιτοκίων κινδυνεύει να παρατείνει την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ενθαρρύνει την ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η επόμενη ύφεση, θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν εάν εφαρμόζαμε διαφορετική νομισματική πολιτική» υπογράμμισε.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 3%, ενώ ο στόχος μας είναι 2% και έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο του 2%. Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί τώρα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, επειδή θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι επιτυγχάνουμε και τους δύο στόχους της αποστολής μας», επεσήμανε ο πρώην αντιπρόεδρος της Fed, Μάικλ Μπαρ σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Στα πρακτικά της FOMC οι διαφωνίες επεκτάθηκαν στο τι μέλλει γενέσθαι τον Δεκέμβριο, με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με την ανάγκη για μια πρόσθετη περικοπή, με «πολλούς» να επιμένουν μάλιστα ότι δεν χρειάζονται άλλες κινήσεις τουλάχιστον το 2025. Οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής εξέφρασαν γενικά ανησυχία για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που «έχει δείξει ελάχιστα σημάδια βιώσιμης επιστροφής» στον στόχο του 2% της Fed.

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 220.000 έως 15 Νοεμβρίου με πτώση 8.000. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα βρεθούν στις 227.000. Στους επιμέρους κλάδους, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης προηγήθηκε με 43.000 θέσεις, τα μπαρ και τα εστιατόρια συνέβαλαν με 37.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 14.000. Στον αντίποδα, μεταφορές και αποθήκευση έχασαν 25.000 θέσεις εργασίας και η κυβέρνηση, η οποία είχε συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης, έχασε 3.000 θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για την ανεργία που αυξήθηκε στο 4,4% στο υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2021. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο και κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για 0,3% και 3,7%. Με την εν λόγω έκθεση τερματίζεται η έλλειψη δεδομένων για την αγορά εργασίας που διήρκεσε για το 44ήμερο shutdown.