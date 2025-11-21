Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο - Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Δεδομένου ότι ο μέσος μισθός των εργαζομένων με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 558,74 ευρώ μεικτά (486 ευρώ καθαρά), αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πλειονότητα από τους προσληφθέντες του Οκτωβρίου που απασχολούνται με συμβάσεις μειωμένου ωραρίου είναι από τις πιο χαμηλόμισθες κατηγορίες.

Την απώλεια 120.019 θέσεων εργασίας μέσα σε έναν μήνα, κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη». Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 301.206 ενώ οι απολύσεις σε 421.225, σε έναν μήνα που χαρακτηρίζεται από το τέλος της τουριστικής σεζόν.

Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο οδηγεί σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά -120.019 θέσεων εργασίας.

Από τις 421.225 συνολικά αποχωρήσεις, οι 105.226 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 315.999 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων του Οκτωβρίου 2025 και του Οκτωβρίου 2024, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 11.472 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον φετινό μήνα και αρνητικό ισοζύγιο (-120.019) θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-131.491) τον Οκτώβριο του 2024.

Ωστόσο, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του δεκάμηνου του 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 188.086 νέες θέσεις εργασίας.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.928.035 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.739.949, εκ των οποίων οι 1.731.128 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.008.821 οικειοθελείς αποχωρήσεις.



Χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σύνολο 301.206 νεοπροσληφθέντων εργαζόμενων, οι 142.647 προσλήφθηκαν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 47,36%), ενώ οι υπόλοιποι 158.559 (ποσοστό 52,64%) με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Μάλιστα 8.767 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής και σε εκ περιτροπής εργασίας, μόνο κατά τον Οκτώβριο. Έτσι συνολικά τον Οκτώβριο εργάστηκαν με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση 167.326 άνθρωποι (κυρίως γυναίκες και νέοι), αφού οι νεοπροσληφθέντες ήταν 158.559 και οι εκ μετατροπής επιπλέον 8.767.

Δεδομένου ότι ο μέσος μισθός των εργαζομένων με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 558,74 ευρώ μεικτά (486 ευρώ καθαρά), αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πλειονότητα από τους προσληφθέντες του Οκτωβρίου που απασχολούνται με συμβάσεις μειωμένου ωραρίου είναι από τις πιο χαμηλόμισθες κατηγορίες, καθώς αμείβονται με 486 ευρώ (καθαρά).

Άρα οι 167.326 εργαζόμενοι με μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (158.559 νεοπροσληφθέντες και 8.767 από μετατροπές) ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγοραστική τους δύναμη αλλά και τις προοπτικές δημιουργίας οικογένειας.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις και απολύσεις

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης ήταν εκείνοι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, της μεταποίησης, των κατασκευών, της εκπαίδευσης καθώς και του κλάδου των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.

Αντίθετα, μείωση του αριθμού των απασχολούμενων παρατηρήθηκε στους κλάδους της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας καθώς και της δημόσιας διοίκησης και άμυνας και της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Ο αριθμός των απασχολούμενων στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κατέγραψε οριακή μείωση (1,1%) σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2025 το 2ο τρίμηνο -λόγω σεζόν- σημειώθηκε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση (38,5%).

Τον Οκτώβριο ο κλάδος με τις περισσότερες προσλήψεις ήταν για ακόμη μία χρονιά εκείνος της εκπαίδευσης, ενώ πρωταθλητής στις απολύσεις αναδείχθηκε η εστίαση.