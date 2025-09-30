ΧΑ: Θετικό το πρόσημο του Σεπτεμβρίου - Κινητικότητα από ισχυρά χαρτοφυλάκια

Με μικρά κέρδη έκλεισε ο Σεπτέμβριος για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, παρά το οριακά αρνητικό κλείσιμο της Τρίτης. Έγινε, ωστόσο, ο 11ος διαδοχικός κερδοφόρος μήνας για τη Λεωφόρο Αθηνών.

Η συνεδρίαση της Τρίτης κύλισε χωρίς εξάρσεις, με τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος στη μεγαλύτερή της διάρκεια, και μόνο μετά τις 16:00 έγινε μια διστακτική απόπειρα για γύρισμα. Μετά από εναλλαγές προσήμου στο τελευταίο 60λεπτο των συναλλαγών, ο ΓΔ έκλεισε τελικά στις 2.034,22 μονάδες (-0,01%).

Το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες επηρέασε τη διακύμανση του ΓΔ. Ο τραπεζικός δείκτης, από τη σύνθεση του οποίου ξεχώρισε η άνοδος της Alpha Bank, ανέκαμψε από ενδοσυνεδριακές απώλειες 0,65% και έφτασε σε υψηλό ημέρας λίγο πριν τις 17:00, για να κλείσει τελικά λίγο χαμηλότερα, στις 2.282,45 μονάδες με άνοδο 0,34%.

Ανακούφιση αποτέλεσε για τον ΓΔ και η αποκλιμάκωση των πιέσεων στον τίτλο της Coca-Cola HBC, που ενδοσυνεδριακά υποχωρούσε έως και άνω του 2% αλλά έκλεισε τελικά με μικρές απώλειες και κοντά στα υψηλά ημέρας.

Ηχηρό «παρών» σε μία ακόμα συνεδρίαση έδωσαν ισχυρά χαρτοφυλάκια, καθώς η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών έφτασε τα 150 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, ξεχώρισε ένα πακέτο αξίας 99,89 εκατ. ευρώ στη Eurobank.

Το αποτέλεσμα ήταν, ο ημερήσιος τζίρος να εκτοξευθεί στα 364,5 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των πακέτων, ο «καθαρός» τζίρος των 214,5 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κινήθηκε στις δημοπρασίες, βρέθηκε πολύ κοντά στον κινητό μέσο όρο 100 ημερών (226 εκατ. ευρώ).

Στο σύνολο του ταμπλό, που έδειξε σε μία ακόμα συνεδρίαση ότι αναζητά καταλύτες εξόδου από την τρέχουσα φάση συσσώρευσης, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,9, με 39 τίτλους να κλείνουν ενισχυμένοι, έναντι 75 σε αρνητικό έδαφος και 37 αμετάβλητων.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, ξεχώρισαν τα κέρδη 2,87% του ΔΑΑ στα 10,38 ευρώ, η άνοδος 2,01% της Aktor σε νέα υψηλά (8,61 ευρώ), καθώς και τα κέρδη των Alpha Bank και Cenergy σε ποσοστό 1,52% και 1,50% αντίστοιχα.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των ΔΕΗ (+0,86%), ΕΤΕ (+0,53%), Σαράντης (+0,47%), Jumbo (+0,41%) και Eurobank (+0,21%), ενώ αμετάβλητος στα 34,80 ευρώ διατηρήθηκε ο τίτλος της Τιτάν.

Στον αντίποδα, βρέθηκαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ElvalHalcor με απώλειες 2,10% και 2,02% αντίστοιχα, η Aegean με απώλειες 1,76% στα 13,38 ευρώ και η Τρ. Κύπρου με κλείσιμο στα 8,06 ευρώ (-1,47%). Απώλειες άνω του 1% σημείωσαν και οι Viohalco (-1,32%) και Helleniq Energy (-1,06%).

Πτωτικά ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Metlen (-0,75%), Coca-Cola HBC (-0,50%), ΟΠΑΠ (-0,40%), Lamda Development (-0,26%), ΟΤΕ (-0,25%) και Τρ. Πειραιώς (-0,06%).