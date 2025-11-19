Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Θα καταβάλω προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Θα καταβάλω προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Ο Σαλμάν θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ, θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρελό και εκτός ελέγχου», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα καταβάλει προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, ύστερα από έκκληση του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο de facto ηγέτης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, «θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ, θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρελό και εκτός ελέγχου», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του σε συνέδριο για τις σαουδαραβικές επενδύσεις.

«Βλέπω όμως πόσο σημαντικό είναι το Σουδάν για εσάς και για πολλούς φίλους στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού», συμπλήρωσε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη προσπαθήσει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαστίζουν την αφρικανική χώρα εδώ και δυόμισι χρόνια.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν στο Σουδάν ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με την κατάσταση στο Νταρφούρ να είναι ακόμη χειρότερη λόγω της μαζικής εξόδου προσφύγων μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

Το ποσό που έχασε η Εθνική Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
Σουδάν
Σαουδική Αραβία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider