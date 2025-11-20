Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS για διαχειριστές και ένοικους πολυκατοικιών

Μέχρι πότε υποβάλλονται και διορθώνονται οι αιτήσεις. Τι θα συμβεί αν αλλάξει ο διαχειριστής ή δεν υπάρχει διαχειριστής. Πώς ενεργοποιούνται οι πληρωμές.

Χρονικό περιθώριο για διορθώσεις και αλλαγές στις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025 οι δικαιούχοι της ενίσχυσης με τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες να κρατούν τα «κλειδιά» που «ξεκλειδώνουν» το επίδομα.

Σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση.

Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες.

Επίδομα θέρμανσης: Τι θα πρέπει να γνωρίζουν διαχειριστές και ένοικοι

Διαχειριστές πολυκατοικιών και ένοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει στην πλατφόρμα myΘέρμανση τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά - τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1.000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και την δυνατότητα πληρωμής.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

3. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

4. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

5. Στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δεν πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ.

6. Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

7. Μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της πληρωμής για την πολυκατοικία, ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων μετά την ενεργοποίηση. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

8. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.