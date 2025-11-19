Έσπασε το πτωτικό σερί, πίσω στα κέρδη η Wall Street εν αναμονή της Nvidia

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε κέρδη 2,85% πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο.

«Γύρισαν» πλήρως και ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές κατάφεραν να «αποτινάξουν» τις έντονες ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών AI και να επικεντρωθούν στα οικονομικά μεγέθη του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia, τα οποία αναμένονται μετά το «καμπανάκι» του χρηματιστηρίου.

Τα αποτελέσματα της κατασκευάστριας εταιρείας ημιαγωγών AI με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, βρίσκονται στο «κέντρο της σκηνής» για το επενδυτικό κοινό, το οποίο αναζητά σημάδια που θα κατευνάσουν τους φόβους τους σχετικά με τη «φούσκα» των τεχνολογικών μετοχών που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να «εκτοξεύονται», επιβαρύνοντας τις αγορές.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε κέρδη 2,85% πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο. Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και προβλέπουν ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ζήτησης για τα τσιπ AI και άλλες υποδομές της.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,10% στις 46.138 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 6.642 μονάδες, και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,59% στις 22.564 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Alphabet κέρδισε 3% μετά τη χθεσινή παρουσίαση του πιο πρόσφατου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την Google, το Gemini 3, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να αποκτήσει προβάδισμα στον «αγώνα» του AI, όπου ανταγωνίζεται με τη «μητέρα» του ChatGPT, την OpenAI. Το Gemini 3 θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή Gemini, στο Google AI Mode, καθώς και στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις.

Η μετοχή της Target υποχώρησε 2,8% αφού η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη της, λόγω της ασταθούς καταναλωτικής δαπάνης και της αναζήτησης ευκαιριών από τους αγοραστές. Η εταιρεία πλέον αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή να κυμανθούν μεταξύ 7 και 8 δολαρίων. Προηγουμένως, η Target ανέμενε τα ετήσια κέρδη της να κυμανθούν μεταξύ 7 και 9 δολαρίων ανά μετοχή.

Η Blue Owl πρόσθεσε 1,9% μετά την ανακοίνωση πως ανακαλεί τη συγχώνευση δύο ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων της, καθώς η συμφωνία προκάλεσε ανησυχία στο επενδυτικό κοινό της εταιρείας.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξέτασαν τα πρακτικά της Fed, όπου οι αξιωματούχοι της εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το αν η στασιμότητα στην αγορά εργασίας ή ο επίμονος πληθωρισμός ήταν μεγαλύτερες απειλές για την αμερικανική οικονομία.

Ενώ η FOMC ενέκρινε δεύτερη μείωση επιτοκίων 0,25%, η μελλοντική πορεία στο κόστος δανεισμού φαίνεται να είναι πιο συσκωτισμένη. Οι διαφωνίες επεκτάθηκαν στο τι μέλλει γενέσθαι τον Δεκέμβριο, με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με την ανάγκη για μια πρόσθετη περικοπή, με «πολλούς» να επιμένουν μάλιστα ότι δεν χρειάζονται άλλες κινήσεις τουλάχιστον το 2025.

Στα «μάκρο» της ημέρας, συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν. Ειδικότερα, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 23,8%, στα 59,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπαν να διαμορφωθεί στα 60,4 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠA παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος τον Νοέμβριο, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των κατασκευαστών. Περίπου το 41% ​​των κατασκευαστών ανέφεραν ότι μείωσαν τις τιμές των κατοικιών τον Νοέμβριο για να ενισχύσουν τις πωλήσεις, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2020, δήλωσε η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB).