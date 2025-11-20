Αποκαλυπτήρια για τον προϋπολογισμό του 2026 – Ανάπτυξη 2,4% και μέτρα 1,76 δισ. ευρώ

Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026 καταθέτει σήμερα στις 11:00 στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης,

Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026 καταθέτει σήμερα στις 11:00 στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά.

Στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θα περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις με αιχμή την φορολογική μεταρρύθμιση για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές οικονομικές προβλέψεις και τους στόχους της επόμενης χρονιάς μένει να φανεί το αν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το προσχέδιο του προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα για το 2026 αναμένεται ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,4% και πληθωρισμός 2,2%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ το 2026 και μείωση του χρέους στο 137,6 του ΑΕΠ. Δεν αποκλείεται αυτές οι προβλέψεις να αναθεωρηθούν προς τα πάνω στο τελικό σχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα.

Οι φοροελαφρύνσεις του 2026

Στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού θα ενσωματώνονται και όλες οι φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και οι οποίες ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή.

Κομβικό σημείο είναι η μεταρρύθμιση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% και ειδικές προβλέψεις για τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Το στοίχημα των επενδύσεων

Για το 2026 προβλέπεται άλμα της τάξης του 10,2% στις επενδύσεις σε σχέση με το 2025. Επίδοση που αν επιτευχθεί θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 για το 2026, βάσει των μέχρι στιγμής προβλέψεων.

Κομβικό ρόλο για την αύξηση των επενδύσεων πρόκειται να παίξει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το οποίο θα φτάσει τα 16,719 δισ. ευρώ εκ των οποίων 6,2 δισ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, 3,3 δισ. σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και 7,219 δισ. ευρώ σε έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο κλείνει το 2026.