Πετρέλαιο: Πτώση 2% μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά από αναφορές πως οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και ένα σχέδιο 28 σημείων βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία μεταξύ των χωρών.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε 2,03%, κλείνοντας στα 63,57 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχασε 2,24%, κλείνοντας στα 59,31 δολάρια.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει, μεταξύ άλλων, παραχώρηση εδαφών, μείωση όπλων και στρατού της Ουκρανίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Yπενθυμίζεται πως το Axios νωρίτερα παρουσίασε ένα σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα.

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ρωσία θα λάβει πλήρη de facto έλεγχο του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ (γνωστά ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 14,5% αυτών των περιοχών, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Μολονότι θα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές στο Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, όπου η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύσσει στρατεύματα.

Στις άλλες δύο εμπόλεμες περιοχές, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, οι τρέχουσες γραμμές θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό παγωμένες, με τη Ρωσία να επιστρέφει ορισμένα εδάφη, υπό διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά η Ουκρανία δεν θα υποχρεωθεί να το πράξει.

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι πρέπει να αποδεχτεί τα βασικά σημεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με πηγές του Reuters, που φέρεται να έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, με προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για τη διακοπή συνεργασιών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι κυρώσεις ήδη πλήττουν τα έσοδα της Μόσχας και αναμένεται να περιορίσουν τις εξαγωγές της μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, η Μόσχα επιμένει πως η παραγωγή παραμένει ανεπηρέαστη. Ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η χώρα θα φτάσει τον στόχο παραγωγής του OPEC+ έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου.