«Πράσινο 2x2» για τον χρυσό

Το ασήμι σημείωσε άνοδο 0,7% στα 51,05 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 0,7% στα 1.543,12 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 1,6% στα 1.378 δολάρια.

Διεύρυνε τα κέρδη του ο χρυσός την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο ασφαλές καταφύγιο μετά την ανακοίνωση των πρακτικών (minutes) της τελευταίας συνεδρίασης της Fed και πριν την γνωστοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Πέμπτη.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,2% στα 4.073,79 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά σκαρφάλωσε πάνω από 1%. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 0,4% στα 4.082,80 δολάρια ανά ουγγιά.

«Υπάρχουν αγορές ασφαλών καταφυγίων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή... Τα στοιχεία που έχουν βγει είναι λίγο πιο ήπια και υπάρχει νευρικότητα στις μετοχές», εξήγησε ο στρατηγικός αναλυτής της αγοράς μελλοντικών συναλλαγών της RJO, Μπομπ Χάμπερκορν.

Τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη θα ρίξουν περαιτέρω φως στην εικόνα της αμερικανικής οικονομίας και την αγορά εργασίας που καθυστέρησαν λόγω του shutdown των ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters υπολογίζουν πως προστέθηκαν 50.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αριθμός των Αμερικανών που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκε σε υψηλό δύο μηνών στα μέσα Οκτωβρίου.