ΟΗΕ: «Σοκαρισμένος» ο Τουρκ από τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

«Η φρίκη των ισχυρών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση σμηνών drones διαπιστώνεται εκ νέου με οδυνηρό τρόπο» στην Ουκρανία, ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε σήμερα πως είναι «σοκαρισμένος» μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Δήλωσε «ιδιαίτερα σοκαρισμένος από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στο Τερνόπιλ, μια πόλη στη δυτική Ουκρανία που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή» όπου μαίνονται οι μάχες.

Τη νύχτα που πέρασε, η Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα φονικότερα κύματα επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει φέτος οι ρωσικές δυνάμεις – με 476 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 47 πυραύλους, εκ των οποίων καταρρίφθηκαν 442 και 41 αντίστοιχα, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν κυρίως δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας – Λβιβ, Ιβάνο-Φρανκίβσκ και Τερνόπιλ – που δεν βομβαρδίζονται συχνά αφού βρίσκονται μακριά από τα πεδία των μαχών.

Στο Τερνόπιλ, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν – συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών – κι άλλοι 73 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, καθώς και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες», συμπληρώνει.

«Η σαφής και συγκεκριμένη στόχευση ενεργειακών υποδομών σημειώνεται ακριβώς πριν από την έλευση του χειμώνα», επισημαίνει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπενθυμίζοντας ότι ήταν «η έκτη ανάλογη επίθεση μεγάλης κλίμακας που καταγράφεται» από το γραφείο του σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ