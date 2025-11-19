Εθνική Τράπεζα: Αγορά 101.962 ιδίων μετοχών από 10/11 έως 17/11/2025

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.178.638 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,11% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 10/11/2025 έως και 17/11/2025 απέκτησε συνολικά 101.962 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή 12,9392 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 1.319.304,48 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.178.638 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,11% του μετοχικού κεφαλαίου της.